Alături de Statele Unite, principalul susţinător militar, financiar şi umanitar al Ucrainei în faţa invaziei ruseşti, ţările limitrofe celor doi beligeranţi se află în prima linie, depunând un efort şi mai mare, raportat la bogăţia lor, scrie AFP.

Delegatie a SUA in vizita in Ucraina Foto: US State Department / Alamy / Alamy / Profimedia