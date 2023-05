INTERNATIONAL Joi, 01 Iunie 2023, 00:23

HotNews.ro

0

Relaţiile dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă nu au fost niciodată bazate pe respect, în ciuda eforturilor guvernării de la Chişinău, a declarat preşedinta Maia Sandu într-un interviu acordat miercuri seara la TVR Moldova. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins, într-o postare pe canalul său de Telegram, acuzaţiile preşedintei Republicii Moldova, relatează News.ro.

Maia Sandu Foto: Olivier Douliery / AP / Profimedia

„Dacă vă amintiţi, atunci când am venit la putere, am spus că ne dorim o relaţie pragmatică şi bazată pe respect reciproc cu Federaţia Rusă. Aceste declaraţii le-am făcut înainte să înceapă războiul, înainte ca Federaţia Rusă să atace Ucraina, dar trebuie să recunoaştem că nu am avut niciodată o relaţie bazată pe respect reciproc, oricât de multe eforturi nu s-au făcut aici, în Moldova”, a declarat Maia Sandu în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova, relatează NewsMaker.

Şefa statului a adus mai multe argumente pentru afirmaţia sa referitoare la lipsa de respect a Rusie în raport cu Republica Moldova: prezenţa ilegală a trupelor ruse timp de 30 de ani pe teritoriul Moldovei, embargourile impuse, şantajul energetic, finanţarea ilegală a partidelor politice, amestecul în treburile interne ale Republicii Moldova, precum şi declaraţiile ameninţătoare, tot mai frecvente în ultimul timp, care vin de la Moscova.

Preşedinta a comentat şi recenta decizie a Moldovei de a ieşi din Acordul privind Adunarea Interparlamentară a Comunităţii Statelor Independente. Maia Sandu a salutat decizia şi a spus că acordul este „inutil” pentru Republica Moldova.

„Niciun acord pe care l-am avut, inclusiv cu CSI, nu ne-a permis să obţinem un tratament respectuos din partea Federaţiei Ruse. Şi atunci ce facem? Acest război a arătat şi mai mult faţa adevărată a Kremlinului şi cât de periculoasă este. Este timpul să facem această analiză şi să spunem direct ce avantajează şi ce nu avantajează cetăţenii Republicii Moldova. Noi luăm deciziile în interesul cetăţenilor. Da, suntem o ţară mică, dar asta nu înseamnă că oamenii noştri nu trebuie respectaţi”, a mai spus şefa statului moldovean.

Zaharova spune că Rusia a trata „mereu” cu respect Moldova

Declaraţiile preşedintei Sandu nu au fost trecute cu vederea la Moscova, scrie NewsMaker. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a contrazis-o, într-o postare publică, pe Maia Sandu.

Zaharova susţine că Rusia a tratat Moldova şi oameni ei „mereu” cu respect. Ea nu a ratat ocazia de a se arăta din nou deranjată de faptul că Parlamentul de la Chişinău a luat decizia de a înlocui din actele oficiale sintagma „limba moldovenească”, introdusă de vechile guvernări proruse de la Chişinău, cu „limba română”.

„Din nou minciuni. Întotdeauna am respectat această ţară şi oamenii ei, de care suntem atât de legaţi din punct de vedere istoric. Şi am simţit întotdeauna că este reciproc. (…) De respect reciproc faţă de oamenii acestei ţări minunate, cărora le-a fost luată chiar şi limba, nu dă dovadă actuala preşedintă al Moldovei, deţinătoare a paşaportului românesc, şi pseudo-politicienii similari, manipulaţi rău-voitor”, a scris Zaharova pe canalul său de Telegram.