Legendara cântăreață Tina Turner, care a murit miercuri la vârsta de 83 de ani, își pierduse în urmă cu aproape jumătate de an și cel de-al doilea fiu biologic, Ronnie, după ce în 2018 primul său copil, Craig, s-a sinucis.

Tina Turner Foto: SVEN SIMON / DPA / Profimedia

Tina Turner a avut doi fii biologici: Craig, fiul ei cu saxofonistul Raymond Hill, și Ronnie, cu Ike Turner. Primul soţ al artistei, Ike Turner, l-a adoptat pe Craig. La rândul său, Tina i-a adoptat pe ceilalți doi copii ai lui Ike, Ike Turner Jr. și Michael Turner.

Ambii săi copii biologici au murit însă înaintea ei.

În decembrie anul trecut, cântăreaţa în vârstă de 83 de ani i-a adus un omagiu „fiului ei iubit” Ronnie Turner, care a murit la vârsta de 62 de ani, ea afirmând într-o postare online că acesta a părăsit lumea „mult prea devreme”. Ronnie suferea de cancer la colon în stadiu avansat.

Ronnie Turner a fost la rândul său cântăreț, făcând parte dintr-o trupă numită „Manufactured Funk”. El a apărut de asemenea în filmul din 1993 „What's Love Got to Do With It”, un film biografic despre mama sa.

Era a doua tragedie de acest fel pe care avea s-o trăiască artista. Fiul ei cel mare, Craig Turner, pe care l-a avut cu muzicianul Raymond Hill, fusese găsit mort cu câțiva ani înainte. El s-a sinucis, în iunie 2018, când avea 59 de ani.