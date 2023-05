INTERNATIONAL Miercuri, 24 Mai 2023, 09:01

Fie că este vorba de o farfurie cu spaghete aglio e olio sau penne arrabbiata, preţul alimentului de bază iubit al Italiei este în continuă creştere, suficient pentru a justifica o întâlnire de criză a guvernului italian, transmite CNBC.

Raionul de paste dintr-un supermarket italian Foto: Shutterstock

Preţurile pastelor făinoase au crescut cu 17,5% în martie şi cu 16,5% în aprilie, potrivit Ministerului Afacerilor din Italia, care a citat datele Istat. Creşterea este dublă faţă de cifrele indicelui preţurilor de consum din Italia, care a urcat cu 8,1% de la an la an pentru aprilie şi cu 8,7% pentru martie, potrivit datelor Refinitiv.

Preţurile preparatelor cu paste din restaurante au crescut cu 6,1% de la an la an, a declarat grupul italian pentru drepturile consumatorilor Assoutenti. Potrivit unui sondaj din 2022 al Organizaţiei Internaţionale pentru Paste, un italian consumă în medie aproape 23 kg de paste pe an.

Preţurile ridicate de vânzare cu amănuntul sunt determinate de faptul că producătorii îşi vând acum stocurile de paste care au fost făcute atunci când costurile materiilor prime erau mai mari.

„Această situație este generată de eliminarea stocurilor produse cu costuri mai mari ale materiilor prime”, a spus preşedintele Assoutenti, Furio Truzzi, invocând preţuri mai mari ale grâului şi energiei. În martie 2022, preţul grâului a atins cel mai înalt nivel din mai bine de un deceniu, în contextul invaziei Rusiei în Ucraina. Ambele naţiuni sunt furnizori uriaşi de produse agricole pe piaţa globală.

Cu toate acestea, Truzzi a remarcat că între timp costurile de intrare au scăzut, iar preţurile mai mari ale pastelor sunt acum determinate de alţi factori.

Consumatorii ar putea face o nouă „grevă a pastelor”

„Se menţin preţuri mari pentru a avea profituri mai mari. Preţurile vor scădea doar în faţa unei scăderi semnificative a consumului”, a spus Assoutent, propunând planuri de reducere a consumului de paste, cu „o grevă a pastelor” de cel puţin 15 zile.

În 2007, italienii au organizat o grevă de o zi împotriva cumpărării de paste, când preţurile au crescut cu aproape 20%.

Preţurile internaţionale ale grâului au scăzut în aprilie cu 2,3%, ajungând la cel mai redus nivel de după iulie 2021, potrivit Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură.

„Preţurile grâului au scăzut de la maximul lor istoric în urma invaziei Ucrainei, dar rămân ridicate”, a declarat Nandita Roy, directorul pentru afaceri externe al Băncii Mondiale. Ea a menţionat că Banca Mondială prognozează o scădere cu 17,4% a preţurilor grâului în 2023 faţă de 2022.

Preţurile grâului dur, o varietate de grâu folosită în mod obişnuit la paste, au scăzut şi ele în ultimele luni. „Cu toate acestea, există mulţi factori specifici ţării care ar explica creşterea preţurilor pastelor în Italia”, a adăugat Roy.

Reuniune guvernamentală de urgență

În urmă cu două săptămâni, ministrul italian al Dezvoltării Economice, Adolfo Urso, a convocat o întâlnire de urgenţă pentru a discuta despre creşterea preţului pastelor.

Producătorii de paste făinoase, asociaţiile consumatorilor şi oficiali guvernamentali s-au numărat printre cei care au participat la întâlnire, unii participanţi cerând un plafon al preţului pastelor, pentru a pune capăt creşterii preţurilor, o moţiune care a fost respinsă de atunci.

Ultimele date privind preţurile pastelor „arată deja primele semne, deşi slabe, de scădere a preţurilor, un semn că în următoarele luni costul ar putea scădea semnificativ”, se arată într-o notă a Ministerului Afacerilor din Italia.

„Pastele de pe rafturi de astăzi au fost produse cu luni în urmă, cu grâu dur cumpărat la cotaţiile unei perioade chiar anterioare, cu costurile energetice din perioada de vârf din timpul războiului”, se arată într-un comunicat al Unione Italiana Food, o asociaţie care reprezintă producătorii de alimente din Italia.

Costurile mai mari ale ambalajului şi logisticii au contribuit şi la preţurile ridicate ale pastelor, afirmă asociaţia în comunicat, adăîugând că preţul producţiei de paste făinoase a crescut cu 8,4% într-un an, ceea ce este „la egalitate cu indicele mediu de inflaţie înregistrat pentru bunurile de larg consum”.

„Costurile au scăzut, este adevărat, dar nu au revenit la nivelurile trecute şi sunt încă destul de mari în comparaţie cu cele înregistrate în 2020/2021. Am dori să încheiem această zi cu înţelegerea că pastele sunt soluţia, nu problema”, a adăugat organizaţia. (News.ro)