Marți, 23 Mai 2023

HotNews.ro

Preşedintele Joe Biden şi preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Kevin McCarthy, nu au reuşit să ajungă luni la un acord privind modul de creştere a plafonului de îndatorare a guvernului american, de 31.400 de miliarde de dolari, cu doar 10 zile înainte de o posibilă incapacitate de plată care ar putea scufunda economia SUA, dar au promis că vor continua să discute, transmite Reuters.

Joe Biden Foto: Evan Vucci / Associated Press / Profimedia Images

Preşedintele democrat şi cel mai important republican din Congres s-au luptat să ajungă la un acord, în timp ce McCarthy face presiuni asupra Casei Albe pentru a accepta reduceri de cheltuieli în bugetul federal pe care Biden le consideră "extreme", iar preşedintele insistă asupra unor noi taxe pe care republicanii le-au respins, scrie news.ro

"Am reiterat încă o dată că intrarea în incapacitate de plată este exclusă şi că singura modalitate de a merge mai departe este cu bună credinţă spre un acord bipartizan", a declarat Biden într-o declaraţie după întâlnire, pe care a calificat-o drept "productivă". McCarthy a declarat reporterilor, după mai bine de o oră de discuţii cu Biden, că negociatorii "se vor reuni, vor lucra toată noaptea" pentru a încerca să găsească un teren comun. "Am simţit că am avut o discuţie productivă. Nu avem încă un acord", a declarat McCarthy.

"Cred că încă putem ajunge acolo. El a spus că se aştepta să vorbească cu Biden în fiecare zi. Dar nu a fost dispus să ia în considerare planul lui Biden de a reduce deficitul prin creşterea impozitelor pentru cei bogaţi şi prin eliminarea lacunelor fiscale pentru industriile petrolieră şi farmaceutică. McCarthy s-a concentrat pe reducerea cheltuielilor în bugetul federal din 2024. Democraţii şi republicanii au la dispoziţie doar 10 zile pentru a ajunge la un acord - până la 1 iunie - pentru a creşte limita de autoîmprumut a guvernului sau pentru a declanşa o incapacitate de plată a datoriei fără precedent, care, avertizează economiştii, ar putea provoca o recesiune.

Biden a declarat, înainte de începerea reuniunii, că este "optimist" că ar putea face unele progrese. Ambele părţi au nevoie de un acord bipartizan pentru a-l "vinde" electoratului lor, a spus el, adăugând că este posibil să existe încă unele dezacorduri. Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a oferit luni un memento sobru cu privire la cât de puţin timp a mai rămas, spunând că cea mai apropiată dată estimată pentru intrarea în incapacitate de plată rămâne 1 iunie şi că este "foarte probabil" ca Trezoreria să nu mai fie capabilă să plătească toate obligaţiile guvernamentale până la începutul lunii iunie, dacă nu se ridică plafonul datoriei. Reprezentantul republican Patrick McHenry, care a participat la întâlnirea de la Casa Albă, a exclus orice acord bugetar parţial pentru ridicarea plafonului datoriei. "Nimeni nu va fi de acord cu nimic până când nu vom avea un acord finalizat", a spus el.

El a spus că tonul de la întâlnirea cu Biden a fost cel mai pozitiv de până acum. Orice acord de majorare a plafonului trebuie să treacă de ambele camere ale Congresului şi, prin urmare, depinde de sprijinul bipartizan. Republicanii lui McCarthy controlează Camera 222-213, în timp ce democraţii lui Biden deţin Senatul 51-49. Un eşec în ridicarea plafonului de îndatorare ar declanşa o incapacitate de plată care ar zgudui pieţele financiare şi ar duce la creşterea ratelor dobânzilor la orice, de la plata maşinilor la cărţile de credit. Pieţele americane au crescut luni, investitorii aşteptând actualizări privind negocierile.

Va fi nevoie de mai multe zile pentru a trece legislaţia prin Congres dacă şi când Biden şi McCarthy vor ajunge la un acord. McCarthy a declarat că trebuie să se ajungă la un acord în această săptămână pentru ca acesta să treacă de Congres şi să fie promulgat de Biden la timp pentru a evita intrarea în incapacitate de plată.

Luni, un oficial de la Casa Albă a declarat că negociatorii republicani au propus săptămâna trecută reduceri suplimentare ale programelor care oferă ajutor alimentar americanilor cu venituri mici şi a subliniat că niciun acord nu ar putea trece de Congres fără sprijinul ambelor partide.