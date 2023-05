INTERNATIONAL Vineri, 19 Mai 2023, 20:08

Ionut Baias • HotNews.ro

0

Ed Sheeran, Adele şi Harry Styles se numără printre cei mai bogaţi britanici cu vârsta sub 35 de ani, potrivit listei cu cei mai bogaţi oameni din ţară întocmită de Sunday Times.

Ed Sheeran Foto: Alessandro Bremec/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Toţi cei trei muzicieni au o avere estimată la peste 150 de milioane de lire sterline, dar totuşi nu sunt suficient de bogaţi pentru a ajunge pe lista principală a celor mai bogaţi oameni din regat, acolo unde figurează premierul britanic Rishi Sunak şi soţia sa, Akshata Murthy, deşi averea lor a scăzut, relatează BBC, citat de News.ro.

Lista principală a celor mai bogaţi britanici ierarhizează averi de la 350 de milioane de lire sterline în sus.

Pe lista britanicilor înstăriţi care nu au împlinit 35 de ani, Ed Sheeran, în vârstă de 32 de ani, este clasat pe locul al şaptelea, cu o avere de 300 de milioane de lire sterline, ajutat de cel de-al şaselea album al său, care s-a vândut rapid, "Subtract".

Adele, care tocmai a împlinit 35 de ani la începutul acestei luni, se află pe locul nouă, cu 165 de milioane de lire sterline. Cântăreaţa din Londra a vândut peste 100 de milioane de albume, iar la începutul acestui an a anunţat că îşi prelungeşte contractul extrem de generos pe care îl are la Las Vegas, unde, potrivit unor surse, artista este plătită cu 500.000 de lire sterline pe spectacol.

Harry Styles a avut anul trecut cel mai bine vândut album din Marea Britanie cu "Harry's House", iar în prezent se află în turneu în Marea Britanie. Averea tânărului de 29 de ani, fost component al trupei de adolescenţi de mare succes One Direction, este evaluată la 150 de milioane de lire sterline.

Cel mai bogat britanic

În fruntea listei principale a bogaţilor se află Gopi Hinduja şi familia sa, care deţin un vast conglomerat de afaceri în întreaga lume şi a căror avere combinată este de 35 de miliarde de lire sterline, în creştere de la 28,4 miliarde de lire sterline anul trecut.

Sir Jim Ratcliffe revine în top 10 al celor mai bogaţi oameni din Marea Britanie, după doi ani de retrogradare. Cu o avere de 29,6 miliarde de lire sterline, Sir Jim este poate cel mai bine cunoscut în acest moment pentru lupta sa pentru a cumpăra Manchester United, echipa sa de fotbal din copilărie. El şi-a făcut averea prin Ineos, o companie de produse chimice şi materii prime.

Numărul miliardarilor a scăzut

Deşi lista cuprinde o sumedenie de persoane extrem de bogate, acesta este primul an în care numărul miliardarilor brianici a scăzut de la criza financiară globală din 2008, când industria bancară aproape s-a prăbuşit.

În prezent, pe listă sunt 171 de miliardari, cu şase mai puţini decât în anul precedent. Impactul economic al Covid, inflaţia ridicată şi creşterea ratelor dobânzilor - care fac mai costisitoare împrumuturile - au cântărit şi asupra averilor celor bogaţi.

Unii miliardari au pierdut din avere, inclusiv premierul

Sir Richard Branson, care a declarat recent pentru BBC că se temea să nu piardă totul în timpul pandemiei, şi-a văzut averea aproape înjumătăţită, ajungând la 2,4 miliarde de lire sterline. Omul din spatele companiei aeriene Virgin Atlantic a declarat că a pierdut 1,5 miliarde de lire sterline, deoarece blocajele Covid au blocat zborurile şi i-au ţinut închise hotelurile şi clinicile de sănătate.

Premierul Sunak şi soţia sa, Akshata Murthy, şi-au văzut, de asemenea, averea scăzând cu 200 de milioane de lire sterline, de la 730 de milioane de lire sterline - la cât era estimată anul trecut - până la 529 de milioane de lire sterline. Cea mai mare parte a averii lor provine de la Akshata Murthy, care deţine o participaţie considerabilă în Infosys, afacerea IT a tatălui ei.

Ce avere are regele Charles

Proaspăt încoronat, regele Charles al III-lea ocupă locul 263 pe lista bogaţilor, cu o avere de 600 de milioane de lire sterline. Cu toate acestea, el este mai bogat decât răposata sa mamă, regina Elisabeta a II-a, care avea o avere de 320 de milioane de lire sterline, potrivit listei de anul trecut.

Crește averea lui JK Rowling

Mult mai bogată este însă JK Rowling, autoarea cărţilor cu Harry Potter. Averea ei valorează 875 de milioane de lire sterline, în creştere cu 25 de milioane de lire sterline faţă de anul precedent. Ea ar putea deveni şi mai bogată: scriitoarea este în discuţii cu reţeaua de televiziune HBO pentru a face din cea mai faimoasă creaţie a sa un serial.

Între timp, două dintre vedetele din filmele cu Harry Potter se află deja pe lista celor mai bogate persoane sub 35 de ani. Daniel Radcliffe, în vârstă de 33 de ani, are o avere de 92 de milioane de lire sterline, în timp ce Emma Watson, tot de 33 de ani, are o avere estimată la 60 de milioane de lire sterline. (News.ro)