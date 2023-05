INTERNATIONAL Duminică, 14 Mai 2023, 19:07

Cu mai puțin de 22% din voturile numărate, Agenția Anadolu din Turcia scrie că președintele în exercițiu, Recep Tayyip Erdoğan, are 55,03% din voturi.Principalul său rival pentru președinție, Kemal Kılıçdaroğlu, are 39,40%, în timp ce al treilea candidat, naționalistul Sinan Oğan, are puțin peste 5% din voturile numărate până acum