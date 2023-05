INTERNATIONAL Miercuri, 10 Mai 2023, 14:54

HotNews.ro

0

Compania aeriană a Noii Zeelande, Air New Zealand, aduce conceptul cușetelor la clasa economică, mai întâi pe rutele Auckland - New York și Auckland - Chicago, relatează The Guardian. Potrivit companiei, acest concept de cușete la clasa economic reprezintă o premieră mondială.

Cușete la clasa economică pentru zboruri de lungă distanță Foto: Air New Zealand/Cover Images/INS / INSTAR Images / Profimedia

Paturile sunt așezate la mică distanță, iar fiecare călător va avea posibilitatea să se odihnească 4 ore în timpul zborului, dacă își rezervă un loc și plătește o taxă de 400-600$.

Prototipurile cabinelor au fost lansate în această săptămână, iar rezervările vor fi disponibile începând cu luna septembrie a anului 2024.

De precizat că o astfel de cușetă poate fi rezervată doar pentru patru ore, după care cel care le ocupă trebuie să cedeze locul altui pasager.

„Luminile se vor aprinde încet la finalul fiecărei sesiuni de odihnă (de patru ore), iar personalul va trezi politicos pasagerii care dorm în continuare”, a explicat Air New Zealand.

Compania a precizat că după fiecare pasager va exista o pauză de 30 de minute pentru schimbarea lenjeriilor.

Paturile vor fi echipate cu pături, perne și, așternuturi, iar cușetele nu vor fi închise complet, ci separate printr-o cortină care să asigure intimitatea pasagerilor.