INTERNATIONAL Joi, 04 Mai 2023, 08:59

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

12

Șeful departamentului de poliție al orașului Belgrad, Veselin Milić, a declarat că Kosta Kecmanović, elevul de 13 ani care a ucis opt elevi, șapte fete și un băiat, și paznicul școlii, a făcut acest lucru pentru că se simțea exclus de societate, relatează Blic.

Atac armat la o școală din Belgrad Foto: Oliver Bunic / AFP / Profimedia

„Nu am putut afla motivul atunci (miercuri dimineață, n.r.), pentru că este vorba despre un copil. Nu am fi putut ști că un copil din mediul nostru ar putea face un lucru atât de dezgustător și bolnav. Ceea ce am aflat a fost că era ignorat. A fost ignorat și ostracizat de societate. Acest lucru l-a determinat să facă acest lucru”, a declarat Milić la postul public de televiziune RTS.

Șeful poliției a precizat că atacatorul a sunat la poliție și a raportat crima în masă de la școala din centrul Belgradului.

Milić a declarat că atunci când băiatul a sunat la poliție, acesta a spus operatorului că este un „psihopat care trebuie să se calmeze".

Șeful poliției a precizat că elevul de 13 ani avea la el patru cocktailuri Molotov și două pistoale.

De ce avea cocktail-uri Molotov în rucsac

El subliniază că Kecmanović a confirmat că el însuși a făcut cocktailurile Molotov, cu intenția de a construi un zid de apărare în jurul școlii.

Băiatul a declarat că nu voia să dea foc cuiva, ci să se protejeze de poliție ca să nu intervină în timpul atacului.

„El a declarat că, făcând acest lucru, a fost cuprins de frică, panică și avea o respirație ciudată și că i s-a părut că ceea ce trebuia să facă era să sune la poliție și să anunțe ce a făcut. De când lucrez în Ministerul de Interne, din 1998, nici eu, nici vreunul dintre membrii personalului de investigație nu am auzit sau văzut așa ceva în Serbia noastră și sper cu siguranță că nu se va mai întâmpla”, a spus Milić

Băiatul ar fi ales ziua de miercuri pentru a comite masacrul pentru că toți copiii de pe lista lui mergeau la cursuri în această zi și putea să termine totul într-o singură zi.

Kosta Kecmanović (13 ani), care a ucis opt elevi și un paznic la școala primară „Vladislav Ribnikar" din Belgrad miercuri dimineață, în jurul orei 8:40, și a rănit alți șase elevi și o profesoară de istorie, a planificat teribila crimă cu o lună înainte.

La percheziția domiciliară, anchetatorii au găsit două documente scrise de mână pe care băiatul notase pe cine și cum plănuia să ucidă la școală.

Profesorul de psihologie criminală Dag Kolarević a declarat pentru RTS că băiatul este în profilul unui psihopat.

Filmul masacrului din școala de la Belgrad

Autoritățile sârbe au prezentat filmul masacrului de la o școală gimnazială din Belgrad, unde un băiat de 13 ani a deschis focul și a ucis opt elevi și un paznic, rănind alte șapte. Conform șefului Poliției, băiatul avea totul planificat de o lună și tot el este și cel care a sunat la Poliție să spună că a ucis mai mulți oameni.

Autoritățile au zis inițial că băiatul are 14 ani, însă apoi au rectificat și au spus că acesta are 13 ani, motiv pentru care nu poate fi tras la răspundere din punct de vedere penal.

Filmul tragediei, prezentat de șeful Poliției Belgrad:

Atacul a avut loc la ora 8.40.

La ora 8.42, o persoană (atacatorul) a sunat la Poliție și a spus că a împușcat mai mulți oameni.

Poliția a fost sunată și anunțată despre atac și de către un reprezentant al școlii, și de către atacator.

Imediat a fost trimis un echipaj de Poliție la școală, unde au fost găsiți morți 8 copii - 7 fete și un băiat - și un paznic.

Șase copii - patru băieți și două fete - și o profesoară au fost răniți. Ministerul Sănătății a transmis că medicii luptă pentru a salva viața răniților aflați în spitale.

Adolescentul care a comis atacul avea o listă cu numele elevilor pe care intenționa să-i omoare

Băiatul care a comis agresiunile, născut în 2009, a fost arestat de către poliție. La fața locului a fost găsită și arma cu care acesta a deschis focul.

Atacul era planificat de o lună, iar astăzi a fost pus în practică. Motivul este în continuare necunoscut.

Băiatul a luat un pistol de la tatăl lui, a intrat în școală miercuri dimineață, l-a împușcat pe paznic, apoi a început să tragă în copii.

Avea asupra lui și patru cocktail-uri Molotov.

Atacatorul de 14 ani, Kostas Kecmanović, elev în clasa a VII-a, avea o listă cu numele elevilor pe care intenționa să-i omoare.

Lista pe care erau trecute numele colegilor săi a fost găsită în locuința sa.

Tot în locuința băiatului a fost găst și un plan detaliat al școlii, în care erau marcate intrările și ieșirile.

Clasa lui era aproape de intrarea în școală, iar primul curs era de istorie.

Avea o schiță în detaliu despre cum să intre în școală și despre ordinea în care să își ucidă colegii.

Atacul a avut loc la școala generală Vladislav Ribnikar din cartierul central Vracr, unde se află mai multe ambasade şi muzee. După această tragedie au fost suspendate cursurile în toate școlile din Belgrad, conform presei locale. Guvernul a decis trei zile de doliu național în Serbia, începând de vineri.

CITEȘTE ȘI: