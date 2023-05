INTERNATIONAL Marți, 02 Mai 2023, 09:41

De la cutii cu caviar la berea festivă, companiile încearcă să atragă fanii regali cu o serie de produse care marchează încoronarea noului monarh al Marii Britanii, scrie Reuters.

Regele Charles al III-lea Foto: Oli SCARFF / AFP / Profimedia

Căni, farfurii, prosoape pentru ceai, magneţi, perne şi ursuleţi de pluş sunt produse de bază pentru ocaziile regale, iar acestea umplu deja ferestrele magazinelor, pentru a marca încoronarea Regelui Charles al III-lea, în 6 mai.

O nouă bere

Dar unii comercianţi speră că şi mai multe produse de nişă vor atrage atenţia.

În Windsor, aflat la periferia Londrei, unde se află reşedinţa regală Castelul Windsor, Windsor & Eton Brewery a creat o nouă bere, Return of the King, preparată la faţa locului din ingrediente organice.

„Numele în sine a venit din conştientizarea faptului că în ultima mie de ani probabil am avut regi aproximativ 850 de ani. Dar, în cea mai mare parte a vieţii oamenilor din această ţară, am avut o regină. Aşa că am vrut să mafcăm faptul că revenirea unui rege este un eveniment”, a declarat directorul de marketing Bob Morrison pentru Reuters, într-o vizită la fabrica de bere, conform News.ro.

Marca de jucării Matchbox vinde modele la comandă, la scară 1:64, ale caleştii de aur, un element fix în încoronările regale, în timp ce jocul de cărţi Top Trumps are o nouă versiune „Kings & Queens”. Alţii vând versiuni pentru încoronare ale jocurilor bingo şi şarade.

Producătorul de biscuiţi McVitie’s are o cutie în ediţie limitată care aduce un omagiu dragostei pentru natură a lui Charles şi a soţiei sale Camilla, precum şi hobby-ului monarhului pentru pictura în acuarelă, în timp ce numeroase mărci şi supermarketuri comercializează ceaiuri sau vinuri spumante.

Caviar House & Prunier are o cutie în ediţie limitată împodobită cu Union Jack şi cuvintele „His Majesty's Caviar”, în timp ce Premier Foods are ambalaje de sărbătoare pentru produse, inclusiv granule Bisto şi cremă Ambrosia.

Decupaj din carton cu imaginea lui Charles

Supermarketurile au pagini online dedicate pentru produse şi decoraţiuni pentru petrecerile de încoronare şi există cerere.

John Lewis Partnership, proprietarul lanţului de magazine şi supermarketuri Waitrose, a declarat săptămâna trecută că a avut loc o creştere de peste 262% a căutărilor de produse pentru încoronare pe site-ul său, faţă de săptămâna precedentă.

Retailerul pe bază de catalog Argos spune că o anumită piesă se descurcă bine printre cumpărători - un decupaj din carton cu imaginea lui Charles.

„Selecţia noastră de decupaje din carton a familiei regale a fost întotdeauna favorita clienţilor noştri, regele Charles dovedindu-se a fi un vânzător de top. Nici (personajul „Frozen”) regina Elsa nu poate concura în perioada premergătoare sărbătorilor”, a spus un purtător de cuvânt al Argos.

Ce reprezintă încoronarea

Încoronarea regelui Charles al III-lea va avea loc sâmbătă, 6 mai 2023, la Westminster Abbey din Londra, iar evenimentul va reuni membri ai caselor regale, demnitari străini și mulțimi mari de oameni. Autoritățile au lucrat zi și noapte pentru a se asigura că totul va decurge fără mari emoții.

Pregătirile pentru ceremonia de încoronare, care poartă numele de cod „Operațiunea Golden Orb”, au început imediat după moartea Reginei Elisabeta a II-a, dar planurile au fost făcute de zeci de ani și revizuite în mod regulat.

Charles al III-lea va fi cel mai în vârstă rege încoronat din monarhia britanică.

În timpul ceremoniei, regele va fi încoronat alături de Camilla, Regina Consoartă.

Încoronarea este atât ceremonia religioasă simbolică în timpul căreia un suveran este încoronat, cât și actul fizic de a pune o coroană pe capul unui monarh. Aceasta oficializează rolul monarhului ca șef al Bisericii Angliei.

Cu toate acestea, nu este absolut obligatoriu ca monarhul să fie încoronat pentru a deveni rege.

Edward al VIII-lea a domnit fără încoronare, iar Charles a devenit automat rege în momentul în care a murit regina Elisabeta a II-a.

Diferențe față de ceremonia din 1953 a reginei Elisabeta a II-a

Încoronările au rămas aproape aceleași de sute de ani. Ceremonia britanică este singurul eveniment de acest tip rămas în Europa.

Cu toate acestea, este probabil ca ceremonia de încoronare a lui Charles al III-lea să fie mai scurtă și mai mică decât încoronarea reginei Elisabeta a II-a din 1953, cu o gamă mai largă de religii reprezentate.

Cel mai în vârstă cuplu regal încoronat

Ultima dată când a avut loc o ceremonie de încoronare pentru un rege și o regină consoartă a fost pe 12 mai 1937, când George al VI-lea și soția sa, Regina Elisabeta (cunoscută ca Regina Mamă) au preluat tronul după ce fratele său Edward al VIII-lea a abdicat pentru a se căsători cu americanca Wallis Simpson. Fiica lor, viitoarea regina Elisabeta a II-a, era o prințesă de 11 ani pe atunci.

Vârsta este, de asemenea, o diferență notabilă între regele Charles al III-lea și predecesorii săi. Charles are 74 de ani, iar Camilla 75. Mama lui, regina Elisabeta a II-a, avea doar 27 de ani. Tatăl ei, George al VI-lea avea doar 41 de ani, iar Regina Mamă avea doar 36 de ani în ziua încoronării lor.

Dar „promisiunea tinereții” va fi reprezentată la încoronarea din 2023 de către fiul cel mare al lui Charles, William, prințul de Wales care este următorul la succesiune și care va fi singurul căruia îi va fi permis să îngenuncheze în fața tatălui său și să-i sărute obrazul drept în timpul ceremoniei, potrivit Sunday Times.

Regina Elisabeta a II-a a parcurs atât drumul spre Westminster Abbey cât şi pe cel de întoarcere la Palatul Buckingham cu trăsura decorată cu aur, însă lipsită de confort, "Gold State Coach", cu o vechime de 260 de ani.

Charles şi Camilla nu vor utiliza decât pe drumul de întoarcere tradiţionala trăsură.

În timpul deplasării spre Westminster Abbey, ei au optat pentru trăsura modernă "Diamond Jubilee State Coach", dotată cu amortizoare şi aer condiţionat.

De asemenea, Charles şi Camilla vor parcurge un traseu dus-întors mult mai scurt (doi kilometri) comparativ cu cel de peste şapte kilometri al reginei Elisabeta a II-a, care a necesitat două ore.

Comparativ cu cei 29.000 de membri ai forţelor armate prezenţi în 1953, procesiunea de întoarcere la Palatul Buckingham va fi mai puţin impunătoare.

Aproape 4.000 de soldaţi, inclusiv muzicieni, vor însoţi cuplul regal.

Cât vor costa ceremoniile de încoronare

Spre deosebire de nunțile regale, ceremoniile de încoronare sunt plătite din bani publici.

Nici Downing Street, nici Palatul Buckingham nu vor confirma costul exact al încoronării, deși instituțiile de presă britanice au speculat că ceremoniile vor costa între 50 și 100 de milioane de lire sterline, aceasta din urmă fiind o sumă aproximativ dublă față de costul încoronării Reginei Elisabeta.

Unele voci sugerează că „Operațiunea Golden Orb” ar putea costa în jur 100 de milioane de lire sterline. Încoronarea Reginei Elisabeta a II-a a fost cea mai scumpă ceremonie organizată vreodată de monarhie la acea vreme, potrivit New York Times, costând 1,57 milioane de lire sterline sau echivalentul de azi a 56 de milioane de lire sterline. De această dată, prețul mai mare este pus în parte pe nevoia securității, care nu ar fi fost o îngrijorare atât de mare în urmă cu decenii. Bunicul lui Charles, George al VI-lea, a fost încoronat cu un cost de 454.000 de lire sterline în 1937 – care ar însemna 24,8 milioane de lire sterline azi.