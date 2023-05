INTERNATIONAL Luni, 01 Mai 2023, 11:03

Departamentul pentru protecție și inovare financiară din California (DFPI) a anunțat luni că a închis First Republic Bank și a ajuns la un acord pentru vânzarea activelor sale către JPMorgan Chase & Co. și National Association, aceasta fiind a treia mare bancă americană care a dat faliment în două luni.

First Republic Bank, închisă de autoritățile americane Foto: Jeff Chiu / AP / Profimedia

Banca JPMorgan a fost unul dintre mai mulți cumpărători interesați, printre care PNC Financial Services Group, și Citizens Financial Group Inc, care au depus duminică ofertele finale în cadrul unei licitații organizate de autoritățile de reglementare din SUA, au declarat pentru Reuters surse care cunosc situația.

Acordul pentru First Republic, care avea active totale de 229,1 miliarde de dolari la 13 aprilie, vine la mai puțin de două luni după ce Silicon Valley Bank și Signature Bank au dat faliment pe fondul unui val de retragere a depozitelor de către deponenții acestor creditori, forțând Rezerva Federală să intervină cu măsuri de urgență pentru a stabiliza piețele financiare.

Aceste eșecuri au venit după ce Silvergate, axată pe criptomonede, s-a lichidat voluntar.