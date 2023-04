INTERNATIONAL Joi, 20 Aprilie 2023, 18:34

Preşedintele Emmanuel Macron, confruntat cu o puternică mişcare socială de contestare după promulgarea controversatei legi a pensiilor şi care a promis măsuri ce vor compensa această decizie nepopulară, a anunţat joi, în timp ce vizita o şcoală din regiunea Hérault, că salariile profesorilor vor creşte cu sume între 100 şi 230 de euro net pe lună şi că nu va mai exista în învăţământ salariu sub 2.000 de euro pe lună, relatează Le Figaro, potrivit News.ro.

Emmanuel Macron Foto: Kira Hofmann / imago stock and people / Profimedia

Ministrul educaţiei Pap Ndiaye promisese, într-un interviu acordat la 13 aprilie pentru Le Figaro, că "problema majoră a reevaluării profesorilor" va fi "detaliată" în această săptămână. Această promisiune a fost respectată atunci când Emmanuel Macron şi ministrul său al Educaţiei au vizitat joi un liceu din Ganges (Hérault).

Şeful statului a anunţat "o creştere de la 100 la 230 de euro pe lună" pentru toţi profesorii, "fără condiţii", în cadrul salariului de bază. "Nu va mai exista niciun profesor care să câştige mai puţin de 2.000 de euro pe lună", a promis preşedintele, insistând că majorarea va viza "toate nivelurile de carieră".

În plus, profesorii care vor dori să-şi asume sarcini "în plus" în diverse activităţi (suplinire, meditaţii sau ajutor la teme şcolare etc.) pe care le pot desfăşura în cadrul unui contract denumit "pact" vor putea primi "până la 500 de euro pe lună", a subliniat Macron.

Care este salariul mediu al profesorilor titulari în Franța

Acest lucru, "având în vedere salariile profesorilor", constituie "o schimbare de viaţă, o mică revoluţie copernicană", s-a lăudat şeful statului în discursul susţinut în curtea Colegiului Louise Michel.

Potrivit statisticilor, în anul şcolar 2021-2022, profesorii titulari din sectorul public au câştigat în medie 2.640 de euro net pe lună, cu o diferenţă marcantă între învăţământul primar şi cel secundar: 2.400 de euro în învăţământul primar, 2.870 de euro în învăţământul secundar.

În sectorul privat cu contract, "titularii asimilaţi" sunt plătiţi în medie cu 2.360 de euro net pe lună (2.130 de euro în învăţământul primar, 2.490 în învăţământul secundar).

Sindicatele acuză un „târg pentru proști”

Deloc surprinzător, aceste anunţuri ale executivului au fost primite cu răceală de sindicatele profesorilor, care se opun ferm ideii de "pact", notează Le Figaro.

"Fără "pact", anunţurile privind "baza salarială" ar fi fost considerate insuficiente, dar pozitive. Aici, ele sunt anulate de persistenţa 'pactului', care este un fel de târg pentru proşti", a reacţionat Stéphane Crochet, secretar general al SE-Unsa.

La începutul lunii martie, organizaţiile sindicale părăsiseră o reuniune pe această temă. "Pactul este un instrument care nu răspunde în niciun caz aşteptărilor colegilor şi nevoilor şcolii", au declarat sindicaliştii într-un comunicat de presă, cerând "o modernizare ambiţioasă şi necondiţionată pentru tot personalul".

Sindicatele notează, de asemenea, că "încă o dată", anunţurile privind educaţia sunt făcute de Emmanuel Macron şi nu de ministrul Pap Ndiaye, care se află în "defensivă".

"Vedem de la începutul acestui al doilea mandat de cinci ani că şeful statului a preluat conducerea pe probleme de educaţie. Simţim că vrea să îşi pună amprenta, cu riscul de a-l radia pe ministrul educaţiei naţionale...", comentează Sophie Vénétitay, secretar general al Snes-FSU, principalul sindicat din învăţământul secundar.