INTERNATIONAL Duminică, 16 Aprilie 2023, 13:19

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

0

Postul public din Marea Britanie ia măsuri pentru a face economie și a început să trimită scrisori de concediere unor prezentatori foarte apropiați, cum ar fi Huw Edwards, Reeta Chakrabarti, Clive Myrie și Sophie Raworth, scrie duminică presa britanică.

Sediul BBC din Londra Foto: VIEW Pictures Ltd / Alamy / Profimedia

Vedetele BBC au primit șansa de a accepta o concediere voluntară, în timp ce presa britanică sugerează că postul pubblic din Marea Britanie ia măsuri pentru a economisi bani.

Scirsoare a fost semnat de Philippa Busby, redactor-șef interimar al departamentului de știri și actualități, și a fost trimisă vedetelor de la BBC1 și Radio 4, potrivit The Irish Mirror și The Nottingham Post.

„După cum știți, în 2022 am anunțat o serie de schimbări în cadrul BBC News, ceea ce a însemnat că unii colegi au fost puși în pericol de a fi concediați, inclusiv unii colegi cu roluri de prezentatori”, se arată în scrisoarea care a fost publicată de The Mail on Sunday.

Scrisoarea continuă prin a propune vedetelor postului care „ar dori să ia în considerare posibilitatea de a părăsi BBC prin concediere voluntară" să planifice o întâlnire cu un șef de la HR.

Potrivit unei surse din BBC, toți prezentatorii de top au primit e-mail-ul în aceeași zi.

Ce salarii au vedetele BBC

BBC a confirmat că scrisoare a fost tirmisă pentru The Mirror, dar în schimb a sugerat că nu este vorba de noi reduceri de posturi, ci despre „un exercițiu HR legat de economiile deja anunțate și nu vizează anumite persoane, ci același post”.

BBC a făcut acest pas pentru a evita concedierile forțate, potrivit unei surse din interiorul televiziunii.

Prezentatorii trebuie să răspundă e-mail-ului până vineri. Potrivit aceleași surse, citată de Daily Mail, indemnizațiile de concediere de la BBC sunt plafonate la 150.000 de lire sterline și este puțin probabil ca cei mai bine plătiți angajați să fie atrași de această sumă.

Cifrele publicate de Corporație anul trecut arată că Huw Edwards a câștigat peste 410.000 de lire sterline.

Sophie Raworth a avut un salariu anul de peste 310.000 de lire sterline, iar Clive Myrie aproximativ 260.000 de lire sterline.

BBC a anunțat un pachet masiv de disponibilizări

În luna septembrie, grupul BBC a anunţat că va suprima sute de posturi din serviciul său internaţional, concomitent cu un transfer masiv în online al programelor în limbi străine, care erau difuzate până în prezent de posturile sale de radio şi de televiziune, potrivit AFP.

Aflat sub presiunea financiară a Guvernului conservator de la Londra şi confruntat cu exodul publicului spre platformele online, grupul audiovizual public britanic, care se pregăteşte să îşi celebreze centenarul, a anunţat în luna mai un plan drastic de transformare.

Obiectivul este acela de a realiza economii de 500 de milioane de lire sterline (559,2 milioane de euro), pentru a acoperi deficitul lăsat în conturile sale de îngheţarea redevenţei şi pentru a opera investiţii cu scopul de a-şi accelera tranziţia spre sectorul digital.

Prestigiosul BBC World Service, care se adresează unui număr de 365 de milioane de persoane din lumea întreagă în fiecare săptămână şi care reprezintă un instrument major al „soft power”-ului britanic, este deosebit de afectat de decizia anunţată joi.

Din cele 1.000 de posturi suprimate în cadrul grupului, din 22.000 de angajaţi, BBC World Service va pierde 382 de posturi, pentru a face economii estimate la 28,5 milioane de lire sterline pe an (31 milioane de euro).