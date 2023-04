Guvernul irlandez va cere opinia publicului cu privire la tradiţia de neutralitate militară a ţării în cadrul unui forum consutlativ, a declarat miercuri ministrul de externe. După Finlanda şi Suedia, acesta este cel mai recent semn al unei posibile schimbări de politică militară şi în această ţară, în urma invaziei Rusiei în Ucraina, notează News.ro citând Reuters.

Referendum in Irlanda Foto: Peter Morrison / AP - The Associated Press / Profimedia