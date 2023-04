Acuzarea a durat aproximativ 45 de minute. În interiorul camerei, „era atât de liniște, încât puteai auzi un ac de ac”, potrivit reportului CNN din sala de judecată. Trump a vorbit doar de câteva ori când a pledat nevinovat.

Donald Trump in fata judecatorului Foto: Timothy A. Clary - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia