Cu toate că Europa a evitat o recesiune, iar datele economice par să se îmbunătățească de la o lună la alta, Ungaria joacă în propriul film. Unul în care Rusia nu e chiar atât de rea, Bruxelles-ul vrea să subjuge țara, iar Viktor Orban o apără. Mai aproape de realitatea obiectivă, economia țării se clatină grav.

Viktor Orban și Klaus Iohannis Foto: Vadim Ghirda / AP / Profimedia

În ultimele luni, forintul a ajuns la un minim istoric, inflația e mai mult decât dublă față de media europeană, iar țara a intrat în recesiune tehnică. Între timp, Viktor Orban își continuă răfuiala cu Uniunea Europeană, iar metodele lui de a transforma Bruxelles-ul în țap ispășitor nu sunt lipsite de efecte.

Peste granițele Orbanistanului, Bruxelles-ul a adoptat vorba americanului: „put your money where your mouth is”. După ani și ani de urmărit cu atenție și îngrijorare derapajele iliberale de la Budapesta, a blocat miliardele de euro, fonduri UE, pe care Ungaria ar fi trebuit să le primească.

Orban s-a apucat de niște reforme, dar fără tragere de inimă, așa că banii de care e nevoie pentru a-și resuscita economia rămân pe hârtie. Comisia Europeană joacă, însă, o carte riscantă în Ungaria. Pentru România, lecțiile sunt multiple.

