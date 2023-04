INTERNATIONAL Luni, 03 Aprilie 2023, 13:50

HotNews.ro

0

Cancelarul Olaf Scholz a declarat luni, după întâlnirea cu Klaus Iohannis, că Germania „sprijină puternic” aderarea României la spațiul Schengen și că speră ca aceasta să aibă loc în acest an.

Klaus Iohannis și Olaf Scholz Foto: Presidency.ro

„Sprijin cu putere această aderare și sper să aibă loc în acest an, am să spun acest lucru nu numai aici ci și în multe alte capitale, pentru a aproba acest pas. „România a îndeplinit toate condițiile și avem nevoie de granițe sigure și o abordare bună a migranților și refugiaților”, a spus Scholz.

„Germania se află ferm de partea României. Aceasta înseamnă - şi o spun şi astăzi, aici, răspicat - înseamnă şi obiectivul ca România să obţină, în sfârşit, în acest an statutul de membru deplin în spaţiul Schengen. Ţara dumneavoastră a depus mari eforturi în acest sens, trebuie să onorăm acest lucru. L-am asigurat pe preşedintele Iohannis încă o dată de susţinerea mea în acest sens", a afirmat cancelarul german.

Iohannis: Trebuie rezolvată anul acesta pentru că suntem pregătiși și pentru că anul viitor e an electoral

La rândul său, Iohannis a subliniat că ţara noastră îndeplineşte de aproape 12 ani condiţiile pentru aderare şi a exprimat speranţa că, până la finalul anului, va fi un răspuns pozitiv pentru aderare.

„România a solicitat să devină parte a spaţiului Schengen încă de acum 12 ani şi a îndeplinit toate condiţiile solicitate de aqui-ul Schengen. Acest lucru nu a fost posibil, fiindcă timp de mulţi ani au existat foarte multe reţineri, în principal legate de statul de drept.

Acel MCV a dat de gândit şi am fost în situaţia bună de a putea încheia acest mecanism în toamna anului trecut. Acest lucru a redat românilor speranţa că va exista un vot pozitiv, afirmativ pentru acceptarea în Schengen.

Din păcate, nu s-a întâmplat aşa. În decembrie a avut loc un vot în Consiliul JAI în care Austria nu a fost de acord. Acest vot negativ nu a fost un vot împotriva României, cum afirmă partea austriacă, ci a fost un vot care trebuie să atragă atenţia migraţiei ilegale. Migraţia această nu e o problemă în România.

S-au organizat formate de discuţii. A avut loc o întâlnire expres destinată migraţiei la Bruxelles. S-au rezolvat unele teme şi România a propus un proiect pilot care se va desfăşura la graniţa României cu Serbia şi va dovedi cum se poate gestiona problema migranţilor ilegali.

Credem că problema aderării României la Schengen trebuie rezolvată în acest an. Unu fiindcă suntem pregătiţi şi doi pentru că anul viitor e an electoral. Rămânem foarte conectaţi la problemă. România are un sprijin masiv din partea statelor membre ale UE şi credem că, până la finalul acestui an, chestiunea poate fi rezolvată pozitiv”, a afirmat șeful statului.