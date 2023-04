INTERNATIONAL Duminică, 02 Aprilie 2023, 16:44

HotNews.ro

0

Ryuichi Sakamoto, compozitor, producător de discuri și actor japonez , a murit la 71 de ani, după ce în 2020 i se depistase un cancer. Membru al Yellow Magic Orchestra (YMO), Sakamoto a influențat și a inițiat o serie de genuri de muzică electronică

Ryuichi Sakamoto Foto: Piergiorgio Pirrone / LaPresse / Profimedia

Începuturile

Când Ryuichi Sakamoto era licean în Tokyo, a trebuit să meargă cu trenul de navetiști pentru a ajunge la școală. Pasagerii erau mereu înghesuiți, iar tot ce putea face adolescentul Sakamoto era să asculte. S-a amuzat numărând sunetele pe care le scotea trenul, identificând mai mult de 10 tipuri diferite de sunete.

S-a născut în 1952,iar pe când era copil mic, i s-a făcut cunoștință cu pianul, un instrument pe care urma să-l abordeze din mai multe unghiuri. În anii 80 el a lăsat deoparte diploma de etnomuzicologie șia trecut la compoziție, devenind compozitor pentru Yellow Magic Orchestra, grupul proto-synthpop condus de Haruomi Hosono.

Modul de compunere este la fel de important pentru Sakamoto ca și improvizația. „Trebuie să-ți deschizi urechile tot timpul pentru că orice poate interveni . Și orice poate fi transformat în muzică.” O notă greșită ar putea fi calea corectă într-o idee muzicală proaspătă.

Relația dintre spațiu și sunet, modul în care unul îl reflectă și îl refractă pe celălalt, este ceea ce Sakamoto a explorat în colaborările sale cu artiștii vizuali. În All Star Video (1984), compozițiile sale digitale au fost amplificate de arta video hiperactivă a lui Nam June Paik. În 1999, și-a prezentat în premieră opera sa multimedia LIFE. În 2018, diferitele colaborări ale proiectelor artistice ale lui Sakamoto au fost reunite pentru prima dată la Seul, ca parte a unei expoziții retrospective intitulată LIFE, LIFE.

În afara practicii sale artistice, Sakamoto a scris muzică inclusiv pentru Jocurile Olimpice din 1992 de la Barcelona, reclame la produse de sănătate sau pentru un episod din Black Mirror (2019). Cu toate acestea, contribuțiile sale la muzica de film sunt cele pentru care este cel mai adesea recunoscut. A realizat muzică pentru peste 30 de filme, printre care Merry Christmas Mr Lawrence de Nagisa Oshima, The Last Emperor and The Sheltering Sky de Bernardo Bertolucci, The Revenant de Alejandro González Iñárritu și Nagasaki: Memories of My Son de Yoji Yamada. Premiile sale includ un Oscar, un Grammy, un BAFTA și două premii Globul de Aur. „A lucra la un film este ca o călătorie într-un loc necunoscut”, a spus odată Sakamoto.

„Muzica, munca și viața au toate un început și un sfârșit”, a spus Sakamoto la începutul anului 2019. „Ceea ce vreau să fac acum este muzică eliberată de constrângerile timpului.”