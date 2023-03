INTERNATIONAL Joi, 30 Martie 2023, 14:37

HotNews.ro

0

Jurnalistul Shaun Walker, expert al publicației britanice The Guardian pentru Rusia și Europa de Est sugerează că Rusia l-a reținut pe Evan Gershkovich, colegul său de la Wall Street Journal (WSJ), deoarece la nivel înalt se discută un schimb cu doi spioni ruși.

Evan Gershkovich Foto: AFP / AFP / Profimedia

„Dmitri Peskov spune acum că Evan Gershkovich de la WSJ a fost prins `prins în flagrant delict`. Viteza și convingerea cu care evoluează acest caz sugerează că a fost ordonat de la vârf, mai degrabă decât un caz local care se amplifică ca un bulgăre de zăpadă”, a scris pe Twitter Shaun Walker, autor al unei cărți despre Rusia sub conducerea lui Vladimir Putin.

„Seamănă foarte mult cu o luare de ostatici pentru a majora `rezerva` al Rusiei pentru un schimb de prizonieri”, a continuat el.

„Săptămâna trecută, în Slovenia, am aflat că sunt în curs negocieri la nivel înalt pentru un schimb cu doi spioni ruși sub acoperire arestați acolo. Dar că acestea au fost blocate din motive neclare. Ei bine, acum Rusia are un alt american de schimbat”, a mai spus Shaun Walker.

Moscova a confirmat că jurnalistul WST poate fi folosit ca monedă de schimb. „În trecut au avut loc schimburi cu cei deja condamnați. Să vedem cum evoluează povestea”, a declarat ministrul adjunct de externe rus, Serghei Ryabkov.

Arestarea jurnalistului Wall Street Journal: Ce știm despre acest caz de „spionaj”

Serviciul de securitate FSB al Rusiei a anunțat joi că a reținut un reporter al cotidianului american The Wall Street Journal sub suspiciunea de spionaj în favoarea SUA, aceasta fiind cea mai gravă acțiune publică împotriva unui jurnalist străin de când Rusia a invadat Ucraina, , potrivit Reuters. Ziarul a reacționat spunând că reținerea cetățeanului american Evan Gershkovich s-a bazat pe acuzații false.

FSB a afirmat într-un comunicat că a deschis un dosar penal împotriva lui Gershkovich pentru suspiciune de spionaj, acuzându-l că a adunat informații clasificate drept secret de stat despre o fabrică din sectorul militar

FSB nu a menționat numele fabricii și nici nu a precizat unde se află aceasta, dar a precizat că l-a reținut pe jurnalistul în vârstă de 31 de ani în orașul Ekaterinburg din Urali, deoarece acesta încerca să obțină informații secrete. Serviciul nu a furnizat dovezi ale vinovăției sale.

„S-a stabilit că E. Gershkovich, acționând în baza unei misiuni din partea americană, colecta informații clasificate ca secret de stat despre activitatea uneia dintre întreprinderile complexului militaro-industrial al Rusiei", a susținut FSB.

Ziarul The Wall Street Journal a transmis că este „profund îngrijorat" pentru siguranța lui Gershkovich și că „neagă vehement acuzațiile FSB și solicită eliberarea imediată a reporterului nostru de încredere și dedicat".

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a spus că activitățile lui Gershkovich în Ekaterinburg „nu au avut legătură cu jurnalismul" și că nu este prima dată când un rol de jurnalist străin a fost folosit ca acoperire pentru alte activități.

De asemenea, Kremlinul a declarat că a aflat că Gershkovich a fost prins „în flagrant delict". Alți jurnaliști care lucrează pentru publicația americană în Rusia pot rămâne la post, cu condiția să aibă acreditările potrivite și să desfășoare ceea ce a numit „activitate jurnalistică normală", a adăugat Kremlinul.

Ultimul articol publicat de jurnalist în Wall Street Journal datează din 28 martie şi este o analiză semnată alături de colegul său de la Berlin Georgi Kantchev, intitulată „Economia Rusiei începe să se destrame - Investiţiile sunt în scădere, forţa de muncă este redusă, bugetul este comprimat. Oligarh: 'Nu vor fi bani anul viitor'”.