INTERNATIONAL Miercuri, 15 Martie 2023, 10:20

Mona Hera • HotNews.ro

0

Fostul preşedinte Donald Trump, care îşi promovează viitoarea carte cu scrisori primite de-a lungul timpului, susține că „se va vedea” că Regina Elisabeta a II-a, Diana, prinţesă de Wales, Richard Nixon, Oprah Winfrey sau Hillary Clinton „l-au pupat în fund”, relatează The Guardian.

Donald Trump Foto: Andrew Harnik / AP / Profimedia

Volumul epistolar va conţine 150 de scrisori de la diverse personalităţi, între care Kim Jong-un şi Ronald Reagan, pe care le-a primit Donald Trump de-a lungul timpului. Volumul va fi publicat luna viitoare.

„Cred că (cititorii) vor vedea o viaţă foarte fascinantă", a declarat Trump pentru publicaţia conservatoare Breitbart News întrebat la ce să se aştepte cititorii.

„I-am cunoscut pe toţi - şi fiecare dintre ei m-a pupat în fund, iar acum mai am doar jumătate dintre ei care mă pupă în fund", a adăugat fostul preşedinte.

Potrivit unei dezvăluiri făcute de Axios săptămâna trecută, cartea conţine o scrisoare trimisă de Oprah Winfrey în 2000, în care vedeta media spune: „Păcat că nu candidăm la alegeri. Ce echipă!”. Mulţumindu-i lui Trump pentru complimente, prezentatoarea TV mai spune: „Una este să încerci să duci o viaţă integră - şi alta este ca oameni ca tine să observe".

„Din păcate, odată ce mi-am anunţat candidatura la preşedinţie (în 2015), ea nu a mai vorbit niciodată cu mine", a comentat Trump.

Fiul său, Donald Trump Jr, a declarat pentru Breitbart că tatăl său a corespondat cu „unii dintre cei mai interesanţi oameni din lume", dar „este uimitor cât de repede s-a schimbat admiraţia lor faţă de el atunci când a candidat ca republican". Trump a împărtăşit cu Breitbart o scrisoare în care JFK Jr, pe atunci editor, îi mulţumea pentru o vizită făcută la birou pentru a „discuta despre politică, New York, bărbaţi şi femei". Trump a spus că JFK Jr a fost un prieten, chiar dacă erau de convingeri diferite.

Familia Kennedy este una dintre cele mai puternice din Partidul Democrat. De fapt, însuşi Trump a fost şi el democrat pentru o vreme.

„Cred că (JFK Jr) ar fi candidat pentru Senat şi ar fi fost preşedinte într-o zi. A fost un tip arătos. A fost un tip fantastic. Avea acel ceva şi ar fi ajuns cel mai departe în familia Kennedy”, a comentat Trump.

JFK Jr., fiul preşedintelui american asasinat John Fitzgerald Kennedy, a murit în 1999 într-un accident de avion la vârsta de 38 de ani.

Volumul cu scrisori primite de Trump se va vinde la preţul de 99 de dolari fără autograf sau cu 399 de dolari cu autograf. Noua carte vine după un alt volum al fostului preşedinte vândut la preţ mare, Our Journey Together (Călătoria noastră împreună), o relatare în principal vizuală a perioadei în care a fost la Casa Albă. Această carte ilustrată a fost publicată de Trump după ce a reuşit să blocheze în justiţie demersul unui fotograf de la Casa Albă de a-şi publica propria carte.

Candidat la nominalizarea republicană în 2024, Trump rămâne sub ameninţarea unor acuzaţii penale, inclusiv o punere sub acuzare, care se pare că este iminentă la New York, în legătură cu banii plătiţi unei vedete porno în schimbul tăcerii. De asemenea, el este anchetat pentru păstrarea de materiale clasificate, între care ar fi inclusiv scrisori de la Kim Jong-un. Trump continuă să susţină că înfrângerea sa în alegeri în faţa lui Joe Biden, în 2020, a fost rezultatul unei fraude electorale, o minciună care a incitat atacul de la Capitoliu din 6 ianuarie. (Sursa: News.ro)