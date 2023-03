INTERNATIONAL Marți, 14 Martie 2023, 19:57

Ionut Baias • HotNews.ro

0

Povestea amintește de o rețea clandestină din anii 1960, dar este una foarte actuală: este inițiativa unui grup de femei care s-au mobilizat, în ciuda riscurilor, pentru a oferi tuturor femeilor americane acces la o metodă sigură de avort, în caz de nevoie, scrie AFP.

Avort Foto: Traci Hahn | Dreamstime.com

Câmpul lor de luptă: pilula de avort

„Plan C” este atât numele unui documentar proiectat în această săptămână în cadrul marelui festival South by Southwest din Austin, SUA, cât și al organizației care se află în centrul filmului. Acesta urmărește traseul în rollercoaster trăit timp de trei ani de aceste femei între 2019 și 2022.

Pe de o parte, pandemia a permis democratizarea teleconsultațiilor și lansarea treptată, sub impulsul lor, a trimiterii prin poștă a acestor pastile. Pe de altă parte, avortul - și, prin urmare, pilula de avort - a devenit complet ilegal într-o serie de state în urma unei decizii a Curții Supreme a SUA.

„Din păcate, partida anti-avort a câștigat parțial”, a declarat pentru AFP directoarea Tracy Droz Tragos. Și „nu am atins încă fundul sacului în SUA”, se teme ea.

„Dar din ce în ce mai mulți oameni intră în rezistență și se asigură că există acces” la pilule de avort, a spus ea. „Deci există o alternativă, există un răspuns posibil”.

Medici „eroi”

Tocmai pentru a difuza mai bine informațiile despre această metodă, două femei, Francine Coeytaux și Elisa Wells, au fondat în 2015 asociația Plan C.

Planul A este un mijloc de contracepție. Apoi există planul B, mai bine cunoscut sub numele de pilula de a doua zi. Și apoi, în cazul unei sarcini nedorite, planul C: avortul medicamentos.

Ei încep prin a testa pastilele care pot fi cumpărate de pe piața neagră, de pe internet, pentru a verifica dacă sunt cele adevărate. Dacă da, le listează pe site-ul lor.

Apoi, în timpul pandemiei, pe măsură ce a devenit din ce în ce mai dificil să găsești aceste pastile, au lansat un apel pentru a recruta medici care să le prescrie prin telemedicină și să le trimită pacienților prin poștă.

„După ce am vorbit cu aproximativ 150 de medici, am ajuns la cinci”, a declarat Elisa Wells pentru AFP. Planul C îi ajută să acopere costurile de înființare a unui serviciu de teleconsultare sau a licențelor medicale pentru a practica în mai multe state.

Aceste doctorițe operează într-un vid juridic până când Administrația americană pentru alimente și medicamente (FDA) clarifică situația: da, pastilele pot fi postate.

S-au născut numeroase servicii de teleconsultare.

Dar în iunie 2022, un cutremur a lovit țara: Curtea Supremă a redat statelor libertatea de a legifera în materie de avort, care a devenit ilegal într-o mare parte a țării.

„Alăturarea la mișcare” – Rețeaua clandestină

În timp ce accesul este treptat restricționat drastic, un furnizor este de acord să continue să trimită pastilele în statele republicane, în special în Texas. Se organizează o rețea clandestină.

„Este ca și cum ai conduce un cartel al drogurilor, dar pentru a ajuta oamenii”, spune una dintre femeile anonime din documentar.

Frica pătrunde în fiecare scenă: frică pentru femeile care folosesc pastilele, frică pentru cei care le ajută. Dar și teama că totul se va opri și că vor rămâne fără o soluție.

Detaliile despre cum funcționează acest lucru nu sunt dezvăluite în mod deliberat în film. Fețele sunt estompate, vocile distorsionate, urmele neclare despre locurile filmate.

„Sper că am făcut suficient și că acești oameni vor rămâne în siguranță”, spune regizorul, deplângând faptul că un medicament aprobat de mai bine de 20 de ani în Statele Unite a ajuns să declanșeze astfel de operațiuni clandestine. „Este o tragedie”, spune ea.

Găsirea unei platforme care să difuzeze documentarul se dovedește dificilă.

Oamenii consideră că filmul este „prea politic” și spun că trebuie să rămână „neutru”, explică Tracy Droz Tragos, al cărei prim documentar despre avort a fost aclamat de critică. Acesta a dat o voce activiștilor de ambele părți ale problemei.

Ea speră ca „Plan C” să transmită un mesaj de speranță pentru cei care îl văd: că „nu sunt singuri, că există o rețea”.

De la încheierea filmărilor, a apărut o altă amenințare la adresa pilulei avortului. Un judecător ultraconservator din Texas este așteptat să emită o hotărâre care ar putea suspenda aprobarea acesteia la nivel național. (foto: Dreamstime)