​Prinţesa Leonor, moştenitoarea tronului Spaniei şi viitoarea şefă a armatei, urmează să înceapă în septembrie formarea militară - care va dura trei ani -, a anunțat marți guvernul spaniol, potrivit AFP și News.ro.

Printesa Leonor, mostenitoarea tronului spaniol Foto: Atilano Garcia/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fiica regelui Spaniei Felipe al VI-lea, urmează să împlinească 18 ani în octombrie, iar familia regală consideră că „trebuie să primească o formare militară, ca Majestatea Sa regele şi aşa cum sunt uzanţele în alte monarhii parlamentare”, a declarat presei ministrul spaniol al Apărării Margarita Robles, în urma unei şedinţe a Consiliului de Miniştri.

Guvernul a aprobat un decret care stabileşte formarea şi cariera militară a prinţesei de Asturias, a anunţat o purtătoare de cuvânt a Executivului, Isabel Rodriguez. Ministrul Apărării a precizat că această formare urmează să înceapă în septembrie, după ce viitoarea şefă a statului îşi va termina studiile secundare în Ţara Galilor.

Ea urmează să facă un an de instrucţie în cadrul Forţele terestre, la Academia Generală Militară din Zaragoza (nord-est), iar apoi un an în Marină, la „Şcoala Navală din Marín” (nord-vest), şi un an în cadrul Forţelor aeriene, la Academia Generală Aeriană de la San Javier (sud-est), a precizat Margarita Robles.

Ministrul a subliniat că Leonor urmează să fie prima femeie şefă a armatei în Spania.

În cazul în care prinţesa va urma exemplul tatălui său, ea va studia după aceea într-o universitate spaniolă - Felipe al VI-lea este absolvent de drept la Universitatea Complutense din Madrid -, iar apoi va face un master în străinătate - tatăl său a studiat relaţii internţaionale la Universitatea Georgetown din Wasgington.