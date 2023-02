INTERNATIONAL Miercuri, 15 Februarie 2023, 23:59

HotNews.ro

0

Două femei au fost scoase din dărâmăturile din orașul Kahramanmaraş, din sudul Turciei, iar o mamă și doi copii au fost salvați miercuri din orașul Antakya, în timp ce eforturile de salvare s-au mutat pentru a oferi ajutor supraviețuitorilor la nouă zile după un cutremur mortal, relatează Reuters.

femeie salvata dupa 212 ore de la cutremurul din Turcia Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Salvatorii au putut fi văzuți aplaudându-se și îmbrățișându-se în timp ce o ambulanță ducea o femeie de 74 de ani salvată în Kahramanmaraş, după 227 de ore, iar mai devreme în cursul zilei, o femeie de 46 de ani a fost salvată în același oraș, aproape de epicentrul cutremurului.

Mai târziu, miercuri, o femeie pe nume Ela și copiii ei Meysam și Ali au fost scoși din dărâmăturile unui bloc de apartamente din Antakya, la 228 de ore după cutremur, a informat agenția de presă de stat Anadolu.

Numărul total de decese în Turcia și Siria a urcat la peste 41.000, iar milioane de oameni au nevoie de ajutor umanitar, mulți supraviețuitori rămânând fără adăpost în timp ce temperaturile sunt scăzute. Salvările sunt acum puține și rare.

Accentul s-a mutat pe sprijinirea supraviețuitorilor și, cu o mare parte a infrastructurii de salubritate a regiunii deteriorată sau făcută inoperabilă de cutremure, autoritățile sanitare se confruntă cu o sarcină descurajantă în încercarea de a se asigura că oamenii nu se îmbolnăvesc.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat miercuri că este deosebit de îngrijorată de bunăstarea oamenilor din nord-vestul Siriei, o regiune controlată de rebeli, cu acces redus la ajutor. Acesta ia cerut președintelui sirian Bashar al-Assad să deschidă mai multe puncte de trecere a frontierei cu Turcia pentru a permite ajutorului să treacă.

„Am strigat atât de tare încât mă durea gâtul”

Au început să apară și poveștile despre modul în care oamenii au supraviețuit zile întregi îngropați sub dărâmături.

Huseyin Berber, un diabetic de 62 de ani, a supraviețuit la 187 de ore după ce pereții prăbușiți au fost sprijiniți de un frigider și un dulap, lăsându-i un fotoliu în care să stea și un covor care să-i țină de cald.

Avea o singură sticlă de apă și, când s-a terminat, și-a băut propria urină, a spus el dintr-un pat din Spitalul din Mersin.

"Am strigat, am strigat și am strigat. Nimeni nu ma auzea. Am strigat atât de tare încât mă durea gâtul... Cineva și-a întins mana și s-a întâlnit cu mana mea. M-au scos de acolo. Gaura din care am ieșit era foarte mic. Asta m-a speriat puțin."

În Kahramanmaras, familiile fără adăpost dormeau în corturi montate pe terenul și pista de alergare de pe stadionul orașului.

Într-un cort, Hatice Kavakdali, în vârstă de 28 de ani, ținea un ursuleț de pluș gri.

"Nu pot exprima în cuvinte experiența pe care am avut-o. A fost atât de terifiant și încă simt durerea din cauza asta", a spus ea. „Mi-am pierdut cunoștința după cutremur și încă îmi revin. Nu-mi aminteam familia sau cum am ieșit din casă”.