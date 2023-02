INTERNATIONAL Marți, 07 Februarie 2023, 16:21

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Sub dărâmăturile unei case din Jandairis, un oraș din Siria puternic afectat de cutremurul de luni, salvatorii au descoperit un bebeluș viu, încă legat prin cordonul ombilical de mama sa decedată, relatează AFP și La Libre.

Cutremur în Siria - căutare supraviețuitori Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

AFP notează marți că fetița este singura supraviețuitoare a unei familii care a murit în urma prăbușirii clădirii cu patru etaje în care locuiau. În această localitate învecinată cu Turcia, salvatorii au scos de sub dărâmături trupurile tatălui fetiței, Abdallah Mleihan, ale mamei sale, Aafra, ale celor trei surori ale sale, ale fratelui și ale mătușii ei.

O înregistrare video cu salvarea fetiței s-a viralizat luni pe rețelele de socializare.

„Îi căutam pe Abu Roudayna (porecla lui Abdallah) și pe familia lui, i-am găsit mai întâi sora, apoi soția, apoi pe Abu Roudayna, care au fost îngropați”, a declarat marți pentru AFP Khalil Sawadi, o rudă a lor.

Rudele familiei încă sunt în stare de șoc.

„Apoi am auzit un zgomot în timp ce săpăm […] am curățat pământul și am găsit-o pe această micuță, slavă Domnului”, povestește Sawadi. Copilul avea cordonul ombilical încă conectat la mama sa.

„L-am tăiat și vărul meu a dus copilul la spital”, a povestit Sawadi. În înregistrarea video care a fost pe larg distribuită pe platformele social media poate fi văzut un bărbat ieșind dintre dărâmături cu un bebeluș gol, acoperit de praf, cu cordonul ombilical încă agățat.

Ulterior, un alt bărbat i-a aruncat o pătură pentru a acoperi copilul nou-născut. Fetița a fost dusă la spitalul din orașul Afrin aflat în apropiere.

Salvatorii au petrecut ore întregi pentru a scoate trupurile restului familiei, unul după altul, de sub dărâmături, neavând la dispoziție mașinării grele. Le-au aliniat în casa unei rude, acoperite cu foi de diferite culori pentru a-i identifica, în așteptarea înmormântării.

Familia fugise din regiunea volatilă Deir Ezzor, aflată mai la est, crezând că sunt mai în siguranță în Jandairis, o localitate controlată din 2018 de forțele turce și de grupurile rebele pro-turce.

Aproximativ cincizeci de case s-au prăbușit în această localitate din nord-vestul Siriei, relativ aproape de epicentrul cutremurului din Turcia.

