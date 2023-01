INTERNATIONAL Sâmbătă, 21 Ianuarie 2023, 01:10

Un „monstru”, un „geniu al răului”: justiția americană a condamnat vineri la 60 de ani de închisoare un sexagenar vinovat de exploatarea sexuală a prietenilor studenți ai fiicei sale într-o mică universitate de lângă New York, relatează AFP.

Lawrence Ray in sala de judecata in imp ce se anunta sentinta Foto: Elizabeth Williams / AP / Profimedia

Lawrence Ray a fost găsit vinovat, în primăvară, de 15 acuzații, inclusiv crearea unui „sistem de exploatare sexuală”, trafic sexual, agresiune și violență, prostituție forțată a tinerelor și obținerea a milioane de dolari prin aceste acțiuni.

„Larry Ray este un monstru”, a exclamat procurorul federal din Manhattan Damian Williams, citat într-o declarație a acuzării care anunță pedeapsa de 60 de ani de închisoare împotriva bărbatului de 63 de ani.

Din 2010, „de ani de zile (...) a pus mâna pe conștiința și trupurile victimelor sale și a scos milioane de dolari din ele”, a spus magistratul.

"Sadism. Pur și simplu (...) Un geniu al răului", a adăugat judecătorul Lewis Liman citat de presa judiciară din New York prezentă în timpul anunțării condamnării.

Schema diabolică a lui Ray a intrigat anchetatorii: din 2010, bărbatul s-a mutat în camera de cămin de la Sarah Lawrence College, o mică instituție de învățământ superior în științe umaniste din suburbiile din nordul New York-ului.

Lawrence Ray, alias „Lawrence Grecco”, a acționat luni de zile ca tată sau naș protector pentru mai mulți studenți, câștigându-le treptat încrederea.

Apoi constrângerea psihologică s-a înăsprit prin manipulare, hărțuire, umilire, amenințări verbale și fizice, agresiuni, conform mărturiei părților civile la procesul său din martie și aprilie 2022.

Sexagenarul s-a făcut vinovat și de extorcare, uneori lua bani de la părinții victimelor sale, pe care i-a forțat la muncă și la prostituție.

În aprilie 2019, o investigație lungă a unei reviste din New York, The Cut, a dezvăluit că cel puțin un administrator de la Sarah Lawrence College știa de faptele lui Lawrence Ray încă din 2011, după ce părinții au alertat instituția despre prezența acestuia în micul campus izolat de la nord din New York.

O co-inculpată a lui Ray, Isabella Pollok, este de așteptat să-și primească sentința în februarie.

Cum acționa Lawrence Ray

Ray s-a prezentat ca fiind o „figură paternă”, iar mai mulți dintre colegii de cameră s-au mutat într-un apartament din cartierul Upper East Side din Manhattan. Apartamentul cu un dormitor a devenit o casă a ororilor, arată rechizitoriul, relatează The Guardian.

Ray s-a angajat în sesiuni false de „terapie” cu studenții, convingându-i să dezvăluie detalii profund „intime” despre viața lor. Ulterior, el a „înstrăinat” mai multe dintre victimele sale de părinții lor și i-a convins pe unii că aveau suferințe psihice și aveau nevoie de ajutorul lui pentru a se face bine, potrivit rechizitoriului.

După ce își asigura încrederea acestor studenți, Ray a început „sesiuni de interogatore” care implicau mai ales abuz fizic și verbal. El a făcut acuzații false împotriva studenților în timpul acestor sesiuni, inclusiv pretenții de daune materiale și, într-un caz absurd, acuzații că o victimă a încercat să-l otrăvească.

Odată, Ray a pus un cuțit la gâtul unei victime de sex masculin până când a mărturisit că a greșit și a strâns de gât o altă victimă masculină, făcându-l să-și piardă cunoștința.

Ray a forțat trei victime de sex feminin să lucreze pe o proprietate a familiei din Carolina de Nord, fără să le dea acces la mâncare – forțându-le să lucreze „în miezul nopții” și să doarmă afară, au spus procurorii în actele instanței.

La patru ani după ce Ray a intrat în viața acestor studenți, el i-a spus unei victime de sex feminin că ar trebui să se angajeze în prostituție pentru a-i plăti pretinsele daune materiale.

Victima, Claudia Drury, a făcut acest lucru din aproximativ 2014 până în 2018.