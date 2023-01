INTERNATIONAL Miercuri, 11 Ianuarie 2023, 21:07

Ionut Baias

Mai multe documente clasificate din perioada în care preşedintele Joe Biden era vicepreşedinte au fost descoperite toamna trecută într-un birou privat, a dezvăluit CNN. Arhivele Naţionale au sesizat Departamentul de Justiţie pentru investigaţii suplimentare. Printre documentele descoperite se numără 10 materiale clasificate, inclusiv note şi rapoarte de informare ale serviciilor secrete americane, care acopereau subiecte precum Ucraina, Iran şi Marea Britanie.

Joe Biden Foto: Saul Loeb / AFP / Profimedia Images

Conform legii numite Presidential Records Act, astfel de materiale sunt considerate proprietate guvernamentală și, prin urmare, trebuie returnate de către cei care dețin o funcție publică, chiar dacă sunt președintele Statelor Unite. Acesta este același motiv pentru care Donald Trump este anchetat, dar la ce riscuri se expune actualul ocupant al Casei Albe?, se întreabă Il Giornale.

Diferențele dintre Trump și Biden

Principala diferență față de predecesorul său este auto-dezvăluirea. După ce a fost informat de la Washington de către think tank-ul Penn Biden Center, echipa de avocați a lui Biden a prezentat totul autorităților judiciare.

O cooperare pe care Trump nu a oferit-o niciodată, așa cum a demonstrat-o raidul FBI din vara anului trecut la reședința sa din Mar-a-Lago, datorită căruia au fost recuperate 33 de cutii cu peste 300 de documente în interior.

Biden, în schimb, a reacționat aproape uimit, sigur de o rezolvare între avocații săi și justiție.

”Am fost informat despre această descoperire şi am fost surprins să aflu că documente care au legătură cu guvernul au fost aduse în acest birou. Dar nu ştiu ce este în documente”, le-a spus preşedintele SUA reporterilor în marja unui summit cu omologul mexican şi premierul canadian organizat în Ciudad de Mexico.

Avocaţii săi vor ”coopera pe deplin” la studierea acestor documente, a spus el, exprimându-şi speranţa că această examinare va fi finalizată ”în curând”.

Documentele au fost găsite atunci ”când avocaţii mei au făcut ordine în biroul de la Universitatea din Pennsylvania”, a precizat Joe Biden.

Imediat ce avocaţii au constatat că anumite documente aveau un caracter confidenţial ”au făcut ce trebuia, au sunat la Arhive” să le predea, potrivit preşedintelui.

Repercursiuni politice și mai puțin judiciare / Posibilă tentativă de suspendare

Dar, cu noua majoritate republicană din Camera Reprezentanților gata de luptă, repercusiunile politice - mai degrabă decât judiciare - ar putea fi catastrofale în ceea ce privește reputația și comunicarea, adevăratul călcâi al lui Ahile al președintelui american.

În cazul în care Departamentul de Justiție ar considera că acest caz poate fi urmărit penal pe baza probelor adunate, ar rămâne faptul că fiecare președinte, în deplinătatea atribuțiilor sale, se bucură de imunitate penală în timpul mandatului. Acesta este probabil același raționament urmat de fostul director al FBI, Robert Mueller, în lunga anchetă Russiagate, din care Trump a fost achitat.

Partidul Republican este pe picior de război cu democrații și, din acest motiv, nu este exclusă o procedură de destituire a lui Biden. Conservatorii americani au criticat deja standardele duble ale presei în relatarea celor două scandaluri.

Astfel, GOP ar putea să-l pună sub acuzare pe președintele democrat și să se confrunte cu o respingere sigură în Senat, controlat de democrați, care au încercat de două ori să-l înlăture pe Trump prin destituire. Gestul, unul simbolic, ar reprezenta toleranța zero a unei noi opoziții și a unui nou Partid Republican care a trecut la orientări tot mai extremiste, scrie Inside Over.

Ce este Penn Biden Center

Organizaţia Penn Biden Center oferă Universităţii din Pennsylvania, care are sediul în Philadelphia, un punct de lucru în capitala ţării.

Joe Biden a folosit spaţiul de birouri al organizaţiei de la jumătatea anului 2017 până în primăvara anului 2019, când şi-a declarat candidatura la preşedinţie.

Un grup de reflecţie, care a fost deschis în 2018, găzduieşte programe academice şi evenimente axate pe politica externă.

Birourile de la etajul şase ale Centrului se află chiar la poalele Capitoliului, iar ferestrele largi, din podea până în tavan, oferă o vedere panoramică asupra Congresului, relatează CBS News.

Personalul Centrului este alcătuit în mare parte din foşti funcţionari ai administraţiei Obama, mulţi dintre ei părăsind Centrul pentru a servi ulterior în administraţia Biden. Secretarul de stat Anthony Blinken, de exemplu, a fost directorul general al Centrului în 2018. Steve Richetti, care acum este consilier de rang înalt al lui Joe Biden la Casa Albă, a fost director general al Centrului în 2019.

Universitatea Pennsylvania l-a numit pe Joe Biden profesor de practică prezidenţială în cadrul programului Benjamin Franklin în 2017 şi l-a plătit cu 917.643 de dolari pentru discursuri şi pentru conducerea centrului omonim între 2017 şi 2019, potrivit declaraţiilor financiare ale preşedintelui. În prezent, el are activitatea suspendată la universitate, figurând în concediu.

Legăturile lui Joe Biden cu Universitatea din Pennsylvania sunt profunde. Fiul său defunct Beau şi nepoata sa Naomi şi-au luat diplome de licenţă de la această universitate. Fiica lui Biden, Ashley, şi-a obţinut masteratul la Penn, iar nepoata sa Natalie este în prezent studentă acolo.

Când era vicepreşedinte, Biden a lansat la Penn University, în 2016, programul "Cancer Moonshot" al administraţiei Obama.

Preşedintele a discutat despre modul în care gestionează informaţiile clasificate acasă într-o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu reporterii, în august anul trecut. "Am, la mine acasă, un spaţiu de dulapuri care este complet securizat. Îl iau acasă cu mine astăzi (dosarul zilnic prezidenţial). Este sigilat. Am o persoană cu mine - militari. Îl citesc, îl închid la loc şi îl dau militarului", a povestit preşedintele. Întrebat dacă este adecvat ca un preşedinte să aducă acasă materiale clasificate, Biden a răspuns: "Depinde de document şi depinde de cât de sigură este camera".