Zeci de petrecăreţi înarmaţi cu ouă şi făină, cunoscuţi sub numele de "Els Enfarinats" (cei acoperiţi cu făină), au pus stăpânire pe oraşul spaniol Ibi, miercuri, cu ocazia unui festival cu o tradiţie de 200 de ani de Ziua Sfinţilor Inocenţi, marcată în fiecare an la 28 decembrie, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Petrecareti imbracati in haine militare (Els Enfarinats) s-au batut in Spania cu oua si faina in cadrul unei false lovituri de stat Foto: JAIME REINA / AFP / Profimedia