INTERNATIONAL Marți, 20 Decembrie 2022, 09:36

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Coreea de Nord ar putea lovi aproape orice loc de pe Pământ cu o rachetă balistică, spun analiștii, o capacitate pe care a perfecționat-o alături de o mare varietate de arme cu rază de acțiune mai scurtă, cu teste care includ un număr record de lansări în 2022, scrie Reuters.

Kim Jong un si fiica sa Foto: KCNA via KNS / AP / Profimedia

În martie și noiembrie, Coreea de Nord a lansat rachete balistice care s-au înălțat la peste 6.000 km în spațiu. Traiectoriile de zbor înalt au arătat o armă proiectată pentru a lovi un alt continent sau chiar pentru a livra focoase multiple.

De asemenea, Phenianul a testat cel puțin trei rachete balistice cu rază intermediară de acțiune (IRBM - Intermediate-range ballistic missile) deasupra Japoniei, inclusiv un zbor din 4 octombrie în care racheta, posibil o variantă a rachetei cu rază intermediară Hwasong-12, a aterizat la aproximativ 3.200 km dincolo de Japonia, în Oceanul Pacific.

Există multe întrebări cu privire la cât de fiabile și capabile sunt cele mai mari rachete ale Phenianului: acesta trebuie încă să demonstreze pe deplin unele tehnologii-cheie pentru a se asigura că un focos nuclear supraviețuiește când reintră în atmosferă și cel puțin unele lansări par să se fi încheiat cu un eșec.

Dar analiștii spun că testele intense ale Coreei de Nord arată că aceasta pune la punct rachete care ar putea fi folosite într-un război și că nu este interesată să renunțe la ele.

Coreea de Nord susține că dezvoltă rachete pentru a se apăra

Coreea de Nord afirmă că dezvoltarea rachetelor balistice este un exercițiu legitim al dreptului său ca stat suveran de a se apăra de amenințări externe, inclusiv de politica ostilă a SUA.

Coreea de Nord a declarat că respinge rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU care interzic programele nucleare și de rachete ca fiind o încălcare a drepturilor sale suverane. De asemenea, a declarat că are dreptul la explorarea spațiului în calitate de țară suverană.

Deși armele cu rază lungă de acțiune primesc mai multă atenție, Coreea de Nord a investit resurse și în sisteme cu rază scurtă de acțiune, spun analiștii.

După ce discuțiile istorice de denuclearizare dintre liderul Kim Jong Un și președintele american Donald Trump au eșuat în 2019, Phenianul a lansat rachete balistice cu rază scurtă de acțiune (SRBM) noi și din ce în ce mai capabile, multe dintre ele putând păcăli sistemele de apărare antirachetă.

Armele cu rază scurtă de acțiune îl ajută pe Kim Jong Un să se pregătească pentru o potențială confruntare cu vecinii săi, în special cu Coreea de Sud, spun analiștii, care găzduiește aproximativ 28.500 de soldați americani. În programul de testare al Coreei de Nord, rachetele cu rază scurtă de acțiune par să fi avut cel mai mare succes.

Coreea de Nord a testat mai multe rachete

Coreea de Nord a testat și alte arme avansate, inclusiv rachete „hipersonice", rachete cu rază scurtă de acțiune SRBM pentru atacuri nucleare „tactice" și noi rachete balistice lansate de pe submarine (SLBM).

Coreea de Sud și Statele Unite au avertizat încă de la începutul anului 2022 că Coreea de Nord ar putea relua testele nucleare pentru prima dată din 2017. Analiștii spun că acest lucru ar putea să o ajute să perfecționeze focoase nucleare mai mici care pot fi puse pe o serie de rachete.

"Kim a anunțat planuri de dezvoltare a unor sisteme de arme, de la arme nucleare tactice la un submarin cu propulsie nucleară și bifează căsuțele de pe lista de dorințe de arme printr-o serie de teste", a declarat Hwang Ildo, de la Institutul de Afaceri Externe și Securitate Națională din Seul, într-un raport recent.

Capetele armelor nucleare tactice au o putere explozivă mai mică, dar sunt destinate utilizării pe câmpul de luptă, atacând ținte specifice relativ apropiate de punctul de lansare.

Țintirea bazelor americane din Coreea de Sud cu astfel de arme are sens, deoarece armata nord-coreeană nu are suficiente focoase convenționale pentru a deteriora semnificativ astfel de instalații și pentru a preveni un atac convențional al SUA asupra Coreei de Nord, a declarat Duyeon Kim, expert la Center for a New American Security, cu sediul în SUA.

"Acum ar fi capabilă să facă acest lucru, rezervându-și în același timp rachetele balistice intercontinentale și bombele termonucleare pentru a descuraja Statele Unite de la anihilarea prin represalii a Coreei de Nord", a spus Duyeon Kim.

Combustibil solid pentru rachete

Tehnologii mai banale, cum ar fi combustibilul pentru rachete, sunt, de asemenea, supuse unor teste intense în Coreea de Nord. Combustibilul solid, care ar permite proiectilelor, inclusiv rachetelor balistice intercontinentale (ICBM), să fie lansate fără prea multe avertismente, reprezintă un obiectiv deosebit.

La 16 decembrie, oamenii de știință din Coreea de Nord au testat ceea ce au numit un motor cu combustibil solid cu o "forță mare", care părea să aibă ca scop perfecționarea unui motor puternic pentru o rachetă balistică intercontinentală.

„Unul dintre obiectivele lui Kim Jong Un... este de a dezvolta rachete balistice intercontinentale propulsate de motoare cu combustibil solid, iar dacă Coreea de Nord reușește, va deveni dificil pentru SUA să se apere împotriva arsenalului nuclear al Pheninanului, deoarece semnele unei lansări a unor astfel de rachete care utilizează motoare cu combustibil solid sunt greu de detectat din timp", a spus Hwang.