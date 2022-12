INTERNATIONAL Marți, 20 Decembrie 2022, 07:09

"Spun asta de mai mult timp: noi trăim un al treilea război mondial pe bucăți. Cel din Ucraina ne mişcă mai mult pentru că este aproape, însă Siria se află de 13 ani într-un război teribil. Yemenul, de câţi ani? Myanmar, peste tot în Africa, lumea este în război. Doare atât de tare, doare atât de mult", a spus Papa Francisc la începutul interviului exclusiv acordat postului italian Canale 5, interviu intitulat "Crăciunul pe care mi l-aş dori", citează Rador.

Papa Francisc Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

În continuarea interviului, Pontiful a amintit de ceremonia la care a participat la Redipuglia, în 2014, cu ocazia împlinirii centenarului declanșării Primului Război Mondial. "În 2014, când am fost în Redipuglia, am plâns. Am plâns! Era cu ocazia centenarului războiului. Nu-mi venea să cred vârsta oamenilor care muriseră". "Războiul distruge, distruge mereu", a continuat Papa, vorbind despre "nebunia" războiului.

"Apoi în fiecare an de 2 noiembrie merg la cimitir. Într-un an am fost la cimitirul din Anzio, unde sunt înmormântați soldații americani. Am văzut vârsta băieților și am plâns. Dar cum se poate aşa ceva? Cum de se distrug vieți la acea vârstă? Războiul este ca o mistică a distrugerii". "Atunci când a avut loc comemorarea debarcării din Normandia i-am văzut pe șefii de guvern care reaminteau începutul eliberării Europei, de nazism, fascism.

Dar acolo, pe plajă, au rămas 30.000 de tineri". "Nu înțeleg, războiul distruge. Uneori mă gândesc la mamele cărora le sună poștașul la ușă: "Doamnă, o scrisoare pentru dumneavoastră. Doamnă, avem onoarea să vă spunem că sunteți mama unui erou". Da, mamei îi rămâne din fiul ei doar acea scrisoare. Războiul este o nebunie, el distruge mereu", adaugă Papa Francisc. "Și tu spui acum că asta e cruzime, pentru că o agresiune duce la altă agresiune, și apoi la alta, și alta.

Se continuă așa. Se distruge ca într-un joc. Apoi mai sunt foametea şi frigul, războiul poate aduce atât de multe lucruri, el distruge".

În continuarea interviului, Papa Bergoglio a vorbit despre comerțul cu arme: "Industria armelor, o industrie care în loc să promoveze omenirea, face lucruri pentru a o distruge. Suntem nebuni". Dar războiul înseamnă și scumpirea energiei, afaceri care închidă, familii aflate în dificultate, "acestea sunt efectele războiului, nu-i așa? Prețurile zboară, se pierde obiectivitatea. Nu poți schimba nimic pentru că totul este conectat. Totul este conectat", a spus Papa Francisc, citat de Rai News.