Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a calificat luni drept „incredibil de periculoase” atacurile lui Elon Musk la adresa lui Anthony Fauci, consilierul demisionar al lui Joe Biden pe tema pandemiei Covid-19, potrivit AFP.

Comentariile patronului Twitter și Tesla sunt „scandaloase și nu au legătură cu realitatea”, a adăugat ea, după ce Musk a cerut ca imunologul să fie urmărit penal pentru presupuse abateri în politica sa antiCovid.

Elon Musk l-a atacat virulent pe Anthony Fauci, consilierul în exerciţiu la Casa Albă pentru pandemia de COVID-19, într-un mesaj pe Twitter care a stârnit imediat controverse, notează AFP.

"My pronouns are Prosecute/Fauci" (Mă numesc Judecaţi/Fauci), a scris bogatul patron al platformei Twitter într-o aluzie la campania dreptei vizând punerea sub acuzare a lui Fauci pentru presupuse delicte legate de implicarea sa în răspunsul la pandemie.