​Europarlamentarul Nicu Ștefănuță spune că, pe 1 decembrie, la Bruxelles a avut loc ceea ce în limbaj diplomatic se numește „un non event”, adică statele membre reunite la nivel de ambasador au indicat că nu au o linie unitară privind Schengen și aderarea noastră.

Mai exact, Austria a exprimat NU-ul, iar Olanda a spus că are nevoie de o decizie parlamentară.

„Este modul lui Rutte de a spune, ca Pilat din Pont: mă spăl pe mâini de această decizie”, scrie Ștefănuță pe pagina sa de Facebook.

Dacă Croația pare ca și intrată în Schengen, la noi și la bulgari încă nu e clar, deși decuplarea unei țări de alta este posibilă.

„Cointeresarea” sau „mie ce-mi iese”

Interesant este modul de acțiune al Croației din aceste zile pentru a convinge Austria să nu se opună aderării.

„Croații au avut săptămâna trecută o vizită la Krk organizată cu Markus Soeder, prim ministrul Bavariei şi cancelarul austriac Nehammer. Guess what? Croații au terminal de LNG și va circula gazul pentru toată lumea, așa că i-a co-interesat pe austrieci și nemți. "You have to put something on the table" îmi spune un politician important croat. Evident că așa e. Iar Plenkovic, prim ministrul croat este un "smooth operator", adică unul care știe cum să joace jocul diplomatic european.”, susține vicepreședinte Uniunii Salvați România.

Ștefănuță consideră ne-am descurcat destul de bine cu Olanda, dar Austria pare să fi fost un unghi mort o perioadă mult prea lungă. „De ce nu este Guvernul acum la Viena? De ce nu discută direct cu cancelarul, al cărui partid este cel care a declanşat criza - înspăimântat fiind de scăderea în sondaje şi de creşterea FPO.”, spune el.

Eurparlamentarul critică și secretomania guvernului român care nu dezvăluie publicului nimic din ce s-a întâmpat în această perioadă.