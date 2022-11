INTERNATIONAL Miercuri, 16 Noiembrie 2022, 08:30

Directorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI), Christopher Wray, a declarat marţi membrilor Congresului că este ”extrem de îngrijorat” de operaţiunile TikTok în SUA, din cauza riscurilor de securitate implicate, transmite CNBC, citat de news.ro.

TikTok Foto: Boumenjapet | Dreamstime.com

„Avem preocupări de securitate naţională cel puţin din partea FBI în legătură cu TikTok”, a spus Wray membrilor Comitetului pentru Securitate Internă al Camerei Reprezentanţilor, într-o audiere despre ameninţările existente la nivel mondial.

Aceste îngrijorări ”includ posibilitatea ca guvernul chinez să-l folosească pentru a controla colectarea de date pentru milioane de utilizatori. Sau controlul asupra algoritmului de recomandare, care ar putea fi folosit pentru operaţiuni de influenţă, dacă ar alege să facă acest lucru. Sau pentru a controla software-ul de pe milioane de dispozitive, ceea ce i-ar oferi posibilitatea de a compromite din punct de vedere tehnic dispozitivele personale.”

Remarcile lui Wray se bazează pe cele ale altor oficiali guvernamentali şi membri ai Congresului, care şi-au exprimat scepticismul profund cu privire la capacitatea platformei video deţinută de China de a proteja informaţiile utilizatorilor din SUA de un guvern advers.

TikTok susține că nu stochează datele utilizatorilor

TikTok a susţinut că nu stochează datele utilizatorilor din SUA în China, unde legea permite guvernului să forţeze companiile să predea informaţii interne.

Wray a spus că numai legislaţia din China este ”un motiv suficient pentru a fi extrem de îngrijorat”.

TikTok nu a răspuns imediat la cererea CNBC de a comenta comentariile lui Wray.

Dar articole publicate de Forbes au pus la îndoială securitatea informaţiilor utilizatorilor din SUA ai TikTok.

Forbes a relatat, de exemplu, că grupul-părinte al TikTok, ByteDance, plănuia să folosească aplicaţia pentru a monitoriza detaliile specifice ale locaţiei anumitor cetăţeni americani, citând materiale pe care le-a analizat.

TikTok a respins articolul, negând că a urmărit vreodată anumiţi cetăţeni americani cu locaţiile lor specifice şi a criticat Forbes pentru publicarea acuzaţiilor.

Acțiunile TikTok, pe radarul FBI

Wray a spus că orice detalii despre acţiunile TikTok ar trebui să fie discutate într-un briefing clasificat. Dar el i-a asigurat pe parlamentari că ”cu siguranţă este ceva care se află pe radarul nostru şi vă împărtăşim preocupările”.

Potrivit The New York Times, administraţia Biden s-a apropiat de un acord cu compania pentru a-i permite să continue să opereze în SUA sub măsuri de securitate mai stricte.

Wray a spus că unitatea FBI care supraveghează investiţiile străine lucrează prin intermediul Departamentului de Justiţie pentru a ajuta la găsirea unei soluţii adecvate, ca parte a procesului de evaluare a investiţiilor străine.

El a spus că contribuţia FBI ”ar fi luată în considerare în orice acord încheiat pentru a rezolva problema”.

