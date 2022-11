INTERNATIONAL Marți, 01 Noiembrie 2022, 21:12

Julie Powell, scriitoare și bucătăreasă, care a devenit un fenomen în domeniul culinar în timp ce încerca să pregătească fiecare rețetă din cartea Juliei Child "Mastering the Art of French Cooking", un proiect de un an de zile pe care l-a povestit într-un blog și într-o carte, "Julie & Julia", care a fost adaptată într-un film de succes, a murit pe 26 octombrie la casa ei din Olivebridge, N.Y. Avea 49 de ani, potrivit Washington Post.

Julie Powell Foto: Marion Curtis / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cauza a fost un stop cardiac, a declarat o prietenă, Nicole Mabry.

Blogul ei, Julie/Julia Project, a fost unul plin de umor ca urmare a încercărilor sale de a găti toate cele 524 de rețete din exemplarul mamei sale "Stăpânirea artei bucătăriei franțuzești", clasicul din 1961 al lui Child, care a determinat-o să scotocească magazinele alimentare și măcelăriile în căutarea unor ingrediente rare (rinichi, turtă dulce) și să învețe să descojească cartofi în formă de măsline.

Blogul i-a adus o audiență largă și, în cele din urmă, un contract de publicare.

Cartea ei, "Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen" (2005), s-a vândut în aproximativ 1 milion de exemplare și a fost adaptată într-un film în 2009.

Scris și regizat de Nora Ephron, "Julie & Julia" a avut-o ca protagonistă pe Amy Adams în rolul doamnei Powell, a cărei poveste s-a împletit cu cea a lui Child (interpretată de Meryl Streep) și a soțului acesteia, Paul (Stanley Tucci).