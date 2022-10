INTERNATIONAL Vineri, 28 Octombrie 2022, 20:40

Pionierul american al rock 'n' roll-ului Jerry Lee Lewis, cunoscut pentru hituri precum "Great Balls of Fire" și "Whole Lotta Shakin' Goin' On", a murit la vârsta de 87 de ani, relatează Reuters.

Jerry Lee Lewis a murit Foto: Giacomo Morini / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lewis a murit în casa sa din comitatul Desoto, Mississippi, în timp ce soția sa Judith era alături de el, se arată într-un comunicat al publicistului său. A fost bolnav în ultimii ani și a suferit un accident vascular cerebral în 2019.

A făcut parte din uimitorul grup de talente de la casa de discuri Sun Records din Memphis, Tennessee, care-i include Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins și Roy Orbison.

A fost unul dintre primii interpreți incluși în Rock 'n' Roll Hall of Fame în 1986 și a fost atât de influent încât, când John Lennon l-a întâlnit în culise la un spectacol din Los Angeles, acesta a căzut în genunchi și i-a sărutat picioarele lui Lewis.

Albumele lui erau îmbinau rock-ul revoluționar, cu gospel, country și rhythm and blues, precum „Me and Bobby McGee” și „To Make Love Sweeter for You”, în timp ce a avut o viață plină adesea de alcool, droguri și tragedie.

Muzica sa a fost uneori umbrită de scandaluri - inclusiv căsătoria cu verișoara sa, Myra, în vârstă de 13 ani, în 1957.

El a cântat cu îndrăzneală, originalitate și o atitudine lascivă de om sălbatic, care i-a încântat pe tinerii săi fani la fel de mult pe cât i-a agitat pe părinții lor.

Potrivit unei legende, Lewis ar fi fost odată atât de supărat că Chuck Berry a fost ales să închidă un spectacol, încât și-a încheiat momentul cu o mișcare greu de depășit - dând foc pianului și plecând.

Lewis s-a născut pe 29 septembrie 1935, în Ferriday, Louisiana, într-o familie săracă. A crescut alături de alți doi verișori de-ai săi care ulterior au devenit faimoși - teleevanghelist ul Jimmy Swaggart și cântărețul country Mickey Gilley.

A devenit interesat de pian la vârsta de 4 ani, iar la 10 ani se strecura pentru a merge asculta interpreți de blues. A fost influențat în special discurile lui Jimmie Rodgers care au aparținut tatălui său, un fermier care a ajuns la închisoare pentru contrabandă.

O viață de scandaluri și tragedii

Lewis a avut un fiu și era la a doua căsătorie înainte de a împlini 20 de ani, deși nu a divorțat de prima sa soție decât mai târziu. Era hotărât să devină muzician și s-a îndreptat spre Memphis.

Cariera sa s-a s-a oprit în timpul unui turneu din 1958 în Marea Britanie.

Jurnaliștii au descoperit că Lewis era căsătorit cu Myra, fiica basistului său, care nu numai că avea 13 ani, dar era și verișoara lui. Acoperirea știrilor a fost atât de intens negativă, încât turneul a fost anulat.

Cariera lui Lewis a reînviat după ce a schimbat genurile și a înregistrat hituri country precum „Another Place, Another Time”, „What’s Made Milwaukee Famous (Has Made a Loser Out of Me)” și "She Even Woke Me Up to Say Goodbye."

Șirul de hituri ale lui Lewis a fost egalat doar de tragediile din viața lui. Fiul său Steve Allen Lewis s-a înecat în 1962, iar un alt fiu, Jerry Lee Jr., a murit într-un accident de mașină în 1973, la 19 ani.

„Omul este torturat”, a declarat Myra Lewis la un moment dat pentru revista People. "Jerry Lee crede că Jerry Lee este prea rău pentru a fi salvat."

După un divorț de Myra la începutul anilor 1970, el s-a căsătorit cu Jaren Pate în 1971, dar ea s-a înecat în 1982.

După doar câteva luni de căsătorie, următoarea sa soție, Shawn Michelle Stevens, a fost găsită moartă din cauza unei supradoze de droguri în casa lor în 1983. Opt luni mai târziu a început o altă căsătorie furtunoasă cu a șasea soție Kerrie McCarver, care a durat 20 de ani înainte ca aceștia să divorțeze și s-a căsătorit cu a șaptea sa soție, Judith Brown, în 2012.