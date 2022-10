INTERNATIONAL Vineri, 21 Octombrie 2022, 19:50

Deficitul bugetar al Statelor Unite a fost înjumătățit în 2022 față de 2021, „o nouă dovadă a reconstrucției economice a țării”, a declarat vineri președintele Joe Biden, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, potrivit AFP.

Joe Biden Foto: Yuri Gripas / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Deficitul federal pentru anul fiscal 2022, încheiat în septembrie, a fost de 1.375 de miliarde de dolari, adică cu 1.400 de miliarde de dolari mai puțin decât anul trecut, "cea mai mare reducere a deficitului federal din istoria americană", a declarat președintele democrat.

Pasivele din conturile națiunii sunt în scădere pentru al doilea an consecutiv, după ce în 2020 au atins un record, depășind 3.000 de miliarde, din cauza crizei din sănătate Covid-19.

Reducerea deficitului în 2022 reprezintă „o dovadă în plus a reconstrucției" economiei americane, a declarat Biden de la Casa Albă, adăugând că, sub predecesorul său republican Donald Trump, gaura a crescut „în fiecare an" în conturile guvernului.

Deficitul federal este acum de 5,5% din produsul intern brut (PIB) al celei mai mari economii din lume, față de 12,3% anul trecut și 15% în 2020.

„Aceasta este o dovadă a redresării noastre economice istorice, determinată de efortul nostru de vaccinare și de planul de sprijin al președintelui Biden”, a declarat secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, într-un comunicat.

Scăderea deficitului s-a datorat în principal suspendării cheltuielilor de urgență legate de Covid-19, care paralizase economia mondială, precum și redresării puternice a pieței muncii din SUA. Această redresare a pieței muncii a crescut veniturile din impozitul pe venit, de departe cea mai importantă resursă pentru guvernul federal.

Economia americană a generat aproximativ 10 milioane de locuri de muncă de la criza din domeniul sănătății, iar rata șomajului a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani.

Cu toate acestea, la aproape 1.400 de miliarde, gaura din conturile statului este încă mult mai mare decât în 2019 (908 miliarde), înainte de Covid-19.

De asemenea, situația din 2023 ar putea fi mai grea, deoarece Banca Centrală (Fed) va majora ratele dobânzilor pentru a combate inflația, ceea ce va crește rambursarea datoriei abisale a SUA.