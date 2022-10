INTERNATIONAL Marți, 11 Octombrie 2022, 23:08

Angela Lansbury, actrița de origine britanică a cărei carieră a durat opt ​​decenii și a interpretat roluri de neuitat în seriale precum „Verdict crimă”, a murit la vârsta de 96 de ani, a anunțat familia ei marți, relatează Reuters.

Angela Lansbury Foto: StarPix / Shutterstock Editorial / Profimedia

Angela Lansbury murit în somn, acasă, în Los Angeles, marți, cu doar cinci zile înainte de a împlini 97 de ani.

Cunoscută pentru rolul din „Verdict crimă”, dar și pe Broadway pentru rolul de neuitat din „mătușa Mame” și în filme pentru aparițiile sale din Candidatul manciurian (The Manchurian Candidate) și Lumină de gaz (Gaslight). Lansbury s-a bucurat de unul dintre cele mai lungi și mai apreciate cariere de actorie de la Hollywood și New York.

Angela Lansbury a fost de trei ori nominalizată la Oscar, pentru rolurile din filmele ”Lumina de gaz/ Gaslight”, ”Portretul lui Dorian Grey/ The Picture of Dorian Grey” şi ”Candidatul manciurian/ The Manchurian Candidate”. Ea fost recompensată cu un Oscar onorific în 2014. De asemenea, cunoscuta actriţă a câştigat şase Globuri de Aur şi a primit 15 nominalizări la premiile Primetime Emmy.

Pe lângă cei trei copii ai săi, Anthony, Deirdre și David, i-au supraviețuit trei nepoți, Peter, Katherine și Ian, plus cinci strănepoți și fratele ei, producătorul Edgar Lansbury.