Marți, 20 Septembrie 2022, 10:36

HotNews.ro

Un videoclip cu premierul canadian Justin Trudeau în timp ce cântă „Bohemian Rhapsody” a devenit viral și a declanșat o dezbatere publică. Imaginile au fost surprinse în holul unui hotel din Londra, unde Trudeau se afla pentru a participa la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, conform CBC.

Justin Trudeau Foto: Andrej Ivanov / AFP / Profimedia

În filmulețul care circulă pe rețelele sociale, Trudeau poate fi văzut, alături de câteva persoane, stând deasupra unui pian și cântând „Easy come, easy go, little high little low. Any way the wind blows” din celebrul cântec „Bohemian Rhapsody” al trupei Queen.

Biroul premierului canadian a transmis printr-un comunicat că momentul a avut loc sâmbătă seară în holul unui hotel din Londra, iar lui Trudeau i s-au alăturat alți membri ai delegației canadiane, inclusiv muzicianul canadian Gregory Charles, care a cântat la pianul hotelului.

„Charles, un muzician renumit din Quebec, care deține Ordinul Canadei, a cântat la pian în holul hotelului, ceea ce a dus la alăturarea unor membri ai delegației, inclusiv a premierului”, se arată în comunicatul citat.

Gestul lui Trudeau, care a mers în Marea Britanie la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, a provocat o controversă pe rețelele sociale.

„Era acolo ca reprezentant al Canadei pentru a plânge moartea șefului nostru de stat și asta este ceea ce decide să facă? Îmi pare rău, este absolut iresponsabil”, a scris un utilizator de Twitter, conform CBC.

Unii au comparat situația cu cea a fostului premier britanic Boris Johnson, care a organizat o petrecere în ajunul înmormântării Prințului Philip, în timp ce alții au sărit în apărarea lui Trudeau, argumentând că momentul nu a avut loc în timpul vreunui eveniment oficial.