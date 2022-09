INTERNATIONAL Duminică, 18 Septembrie 2022, 21:37

Procesiunea care va duce sicriul reginei Elisabeta la Westminster Abbey pentru funeraliile de stat și apoi la Windsor pentru înmormântare este în conformitate cu tradiția monarhiei britanice, potrivit AFP.

Regele Charles și prinții William și Harry, în spatele sicriului reginei Elisabetei a II-a Foto: Daniel Leal / AP / Profimedia

1. O trăsură trasă de Marina Regală

Marinarii din Marina Regală vor trage cu frânghii afetul de tun care poartă sicriul, în timp ce alții, 142 la număr, vor veni în urmă.

Această tradiție datează de la funeraliile Reginei Victoria din februarie 1901. Caii care urmau să tragă trăsura de două tone cu tunuri s-au panicat și au luat-o la fugă, amenințând să lase sicriul să cadă.

Prințul Louis de Battenberg, căpitan al Marinei Regale, i-a sugerat noului rege, Edward al VII-lea, ca soldații să îi înlocuiască.

Nouă ani mai târziu, la moartea lui Edward al VII-lea, același aranjament a fost pus în aplicare și de atunci a devenit un nou ritual pentru funeraliile regale și de stat.

2. Purtătorii de sicriu

Opt soldați din Batalionul 1, Queen's Company Grenadiers Guards, vor avea dificila sarcină de a transporta sicriul reginei de la Westminster Hall la afet și apoi în Westminster Abbey, odată ce procesiunea va fi încheiată.

Regimentul este unul dintre cele cinci regimente de infanterie din cadrul Gărzii Naționale a Suveranului și unul dintre cele mai vechi regimente din armata britanică.

Uniforma membrilor săi, recunoscută după căciula înaltă din păr de urs, a fost împrumutată de la grenadierii din Garda Imperială a lui Napoleon, învinsă la Waterloo.

Acești soldați vor fi însoțiți de ofițeri din cadrul Serviciului Regal al Reginei.

3. Regimentele în centrul atenției

Trei regimente vor fi onorate în mod special în timpul procesiunii, mărșăluind foarte aproape de sicriul Elisabetei a II-a.

Yeomen of the Guard, cel mai vechi corp militar din armata britanică, creat în 1485, și Honourable Corps of Gentlemen at Arms sunt două foste unități de gardă de corp ale monarhului, care acum sunt limitate la un rol ceremonial.

Cei dintâi poartă încă uniforma roșie și aurie din perioada Tudor (secolul al XVI-lea). Printre sarcinile lor încă emblematice se numără ceremonia de verificare a pivnițelor Parlamentului înainte de discursul de deschidere rostit în fiecare an de monarh.

Acest ritual comemorează Conspirația Pulberii, un atentat eșuat la viața regelui James I și a Parlamentului în 1605.

Aceștia vor fi urmați de membri ai Companiei Regale de Arcași, care au fost gărzile de corp ale Reginei Elisabeta a II-a când aceasta se afla în Scoția.

Detașamente din alte regimente britanice și din Commonwealth, al căror comandant-șef a fost regina, se vor alătura procesiunii care o va însoți pe Elisabeta a II-a de la Westminster Abbey până la Arcul Wellington.

4. Casa regală a Elisabetei a II-a

Dacă membrii Familiei Regale, în frunte cu noul rege Charles al III-lea, vor urma sicriul, trăsura va fi precedată de membri ai Casei Regale a Reginei Elisabeta a II-a, cum ar fi directorul Colecției Regale sau secretarul particular al reginei.

În fața lor, vor înainta formații de cimpoi și tobe ale regimentelor scoțiene și irlandeze, o brigadă de Gurkhas, soldați de origine nepaleză, dar membri ai armatei britanice, și 200 de muzicieni ai Royal Air Force.

5. 6.000 de soldați

Armata britanică va avea 6.000 de soldați, marinari și piloți care vor lua parte la procesiune sau vor fi desfășurați de-a lungul traseului, a declarat duminică amiralul Tony Radakin, șeful Statului Major al Apărării, pentru BBC.

Aceștia vor efectua un salut regal în mai multe puncte de pe traseul sicriului, de exemplu când acesta va trece pe lângă Memorialul Reginei Victoria.

"Pentru noi toți, aceasta este ultima noastră datorie față de Majestatea Sa Regina și prima noastră datorie majoră față de Majestatea Sa Regele Charles", a spus el.