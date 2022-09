INTERNATIONAL Vineri, 09 Septembrie 2022, 08:39

Prima pagină a ediţiilor de vineri ale principalelor publicaţii britanice exprimă durerea pentru moartea Reginei Elisabeta a II-a şi recunoştinţa pentru cei 70 de ani de domnie, transmite EFE, citată de Agerpres.

"Iubita noastră regină a murit", scrie cu litere de-o şchioapă tabloidul Daily Express, cuvinte care însoţesc un portret în alb-negru al suveranei.

Aceeaşi fotografie apare şi pe prima pagină a The Times, care optează pentru un titlu sobru - "Moartea reginei" - şi subliniază că "lumea o plânge pe iubita suverană".

"Inimile noastre sunt distruse", titrează Daily Mail, în timp ce The Sun îşi ia rămas bun de la suverană cu titlul "Mama naţiunii".

The Mirror a tipărit doar două cuvinte pe prima pagină - "Thank You" (Vă mulţumim) - care însoţesc un portret al reginei care ocupă întreaga pagină, iar The Daily Telegraph citează o frază faimoasă atribuită chiar reginei, decedată joi la vârsta de 96 de ani, la castelul Barmoral din Scoţia: "Durerea este preţul pe care îl plătim pentru iubire".

"V-aţi făcut datoria, doamnă", titrează tabloidul Daily Star, alături de una dintre cele mai faimoase fotografii, care înfăţişează o tânără Elisabeta a II-a în ziua încoronării sale, în 1953.

Aceeaşi imagine ilustrează şi prima pagină a ziarului The Guardian, care constată evenimentul istoric pe care îl reprezintă decesul reginei cu enunţul "Regina Elisabeta a II-a (1926-2022)", acelaşi pe care l-a ales şi Financial Times.