INTERNATIONAL Joi, 08 Septembrie 2022, 21:23

N. Onofrei • HotNews.ro

Marea Britanie se va confrunta cu schimbări de ordin tehnic, după ce Elisabeta a II-a a murit, iar Regatul Unit va avea acum un rege - Charles, și nu o regină: de la o nouă față pe timbrele și monedele țării la noi cuvinte pentru imnul național, relatează Reuters.

Chipul reginei Elisabeta a II-a va fi schimbat cu chipul regelui Charles pe bancnote Foto: Nicolas Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Primul în linia de succesiune, prințul Charles va fi proclamat Rege al Marii Britanii în a doua zi după decesul Reginei Elisabeta a II-a.

Iată câteva aspecte ale vieții de zi cu zi britanice care vor fi diferite:

Imnul național

Cuvintele imnului național britanic, care în forma sa actuală datează din secolul al XVIII-lea, se vor schimba din „God Save the Queen” în „God Save the King”.

Potrivit site-ului familiei regale, imnul a devenit vizibil pe fondul fervoarei patriotice care a urmat victoriei prințului Charles Edward Stuart din 1745 asupra armatei regelui George al II-lea din Scoția și a fost cântat în teatrele londoneze.

De obicei se cântă doar primul vers și acesta va fi acum: „God save our gracious King! Long live our noble King! God save the King! Send him victorious, Happy and glorious, Long to reign over us, God save the King.". " („Dumnezeu să ne păzească milostivul rege / Mult să ne trăiască nobilul rege / Dumnezeu să ne păzească regele / Să îl trimită victorios, fericit și glorios / Mulți ani să ne conducă . Dumnezeu să ne pazească regele”)

Monede și timbre

Monedele și bancnotele nou bătute și imprimate vor reprezenta capul regelui, așa cum imaginea monarhului este afișată pe moneda britanică. Monedele și bancnotele vechi vor rămâne în circulație până când vor fi înlocuite treptat în timp.

Cu toate acestea, de când monarhia a fost restaurată în urma republicii de 10 ani a lui Oliver Cromwell în 1660, a devenit tradițional ca monarhul să aibă chipul îndreptat în direcția opusă a predecesorului său.

Astfel, dacă regina Elisabeta este cu fața pe partea dreaptă, Charles ar urma să apară pe partea stânga. În timpul lungii domnii a Elisabetei, cinci portrete diferite ale ei au fost folosite pe monede.

De asemenea, timbrele poștale vor fi actualizate pentru a prezenta portretul noului rege.

Cifrul regal

De asemenea se va schimba și Cifrul regal, monograma folosită de monarh, care prezintă în prezent ștampila „EIIR” a reginei sub o imagine a Coroanei Sfântului Eduard - se va schimba.

Cifrul este reprodus în Marea Britanie și apare pe orice, de la cutiile poștale până la uniforme de poliție. În conformitate cu tradiția, atât cifrul, cât și stema regală se vor schimba cu noul rege.

Cu toate acestea, cifrul regelui va apărea doar pe cutiile poștale noi și astfel cifrul reginei va rămâne pe mii de cutii poștale în toată țara, așa cum se întâmplă și în cazul unor monarhi de dinaintea ei.

Avocații regelui vor deveni mai degrabă King's Counsel și nu Queen's Counsel (QC), iar alte titluri juridice care folosesc Queen se vor schimba în King.