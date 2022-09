INTERNATIONAL Joi, 08 Septembrie 2022, 21:37

După ce a urcat pe tronul Marii Britanii în urmă cu 70 de ani, regina Elisabeta a II-a a devenit una dintre cele mai faimoase personalităţi ale lumii.

Regina Elisabeta, clip James Bond Foto: BBCONEHD / Planet / Profimedia

Jurnaliştii de la agenţia de presă Reuters au stat de vorbă, cu ocazia jubileului reginei, cu mai mulţi experţi în istoria casei regale pentru a-i ruga să dezvăluie lucruri mai puţin cunoscute despre suverana britanică. Cu ocazia jubileului și Mary Angela Kelly, creatoare de modă britanică și consiliera personală a Reginei, a povestit momente mai puțin știute depre Elisabeta a II-a.

„Un simţ al umorului adorabil”

"Cu toţii am văzut o latură diferită a reginei... atunci când a filmat acea parodie cu James Bond... pentru deschiderea Jocurilor Olimpice de la Londra", a declarat specialista în biografii regale Penny Junor.

Într-un scurtmetraj amuzant, ce a fost difuzat pe un ecran uriaş al Stadionului Olimpic din Londra, care era arhiplin, precum şi în faţa unui impresionant public de televiziune din lumea întreagă, regina Elisabeta a II-a era prezentată timp ce se întâlnea cu agentul secret 007, interpretat de Daniel Craig, şi urca alături de el la bordul unui elicopter. Apoi, doi cascadori profesionişti - dublurile celor doi - au sărit cu paraşuta şi au aterizat în interiorul stadionului, chiar înainte ca luminile reflectoarelor să se îndrepte spre adevărata regină a Marii Britanii, care a salutat spectatorii înainte de a se aşeza pe scaunul ei de la tribuna oficială.

"Ceea ce ne-a arătat regina a fost imaginea ei foarte profesionistă, pe care a prezentat-o în faţa lumii întregi în rolul său oficial, dar şi un simţ al umorului neastâmpărat şi adorabil, pe care îl are într-un cadru privat şi pe care familia ei îl poate vedea", a adăugat Penny Junor.

Cine a convins-o pe Regină „în cinci minute” să apară într-un clip cu James Bond

Mary Angela Kelly, creatoare de modă britanică și consiliera personală a Reginei a povestit în cartea sa „The Other Side of The Coin: the Queen, The Dresser and the Wardrobe”, cum a convins-o, „în cinci minute”, pe Elisabeta a II-a să apară într-un clip alături de James Bond.

„Am coborât în fugă scările pentru a vedea dacă regina era liberă. A amuzat-o foarte mult ideea şi a spus că era de acord să apară în film, dar că trebuia neapărat să spună ceva. Mai ales dacă Bond vine să mă salveze, a spus veselă regina”, a povestit Angela Kelly.

Potrivit autoarei cărţii, regina a schimbat puţin replicile, alegând să spună „Bună seara, domnule Bond”, în loc de „Bună seara, James". În acea secvenţă, celebrul agent 007 - interpretat de actorul britanic Daniel Craig - o salvează pe regină de la Palatul Buckingham, urcând-o într-un elicopter, din care sar amândoi cu paraşuta deasupra Stadionului Olimpic din Londra (în scena saltului cu paraşuta, suverana britanică a fost dublată de un actor-cascador)

„O imitatoare excelentă”

"Ştiu că este o imitatoare excelentă. I-a distrat în privat pe membrii familiei sale imitând diverşi lideri ai lumii şi se pare că este o imitatoare foarte bună şi că ar fi putut să îşi construiască o carieră decentă din acest lucru", a declarat Charles Rae, fost corespondent pe teme regale al tabloidului The Sun.

Pantofii ei sunt purtaţi iniţial de o angajată a casei regale

"Regina trebuie să stea în picioare destul de mult... aşadar, este un aspect incredibil de important, pentru că ea trebuie să se simtă confortabil şi cred că aşa se întâmplă atunci când pantofii ei, care au devenit un fel de tipar clasic cu toc mic, sunt purtaţi de un membru al casei regale înaintea ca ea să îi poarte", a declarat Lydia Slater, editorul-şef al revistei Harper's Bazaar.

"Acea angajată, care în mod evident are aceeaşi mărime la picior, trebuie să îi poarte pe un covor timp de câteva zile înainte ca regina să îi pună în picioare, pentru a se asigura astfel că pantofii nu o strâng şi nu îi produc bătături, care ar putea fi dezastruoase atunci când ea participă la evenimente şi stă mult timp în picioare", a adăugat Lydia Slater.

A participat la o cursă de cai de la Ascot

"Aproape toată lumea ştie că regina are o mare pasiune pentru cursele de cai, dar cred că oamenii nu ştiu că ea a şi participat la o astfel de cursă", a declarat istoricul Matthew Dennison, autorul cărţii "The Queen".

"Exista o tradiţie în rândul familiei regale în primii ani de domnie ai reginei, ca în timpul Săptămânii Curselor de Cai de la Ascot membrii familiei regale să se întreacă între ei înainte de începerea curselor oficiale. Regina şi membrii familiei sale au călărit într-adevăr foarte rapid în acea cursă", a adăugat el.

"Cred că există şi o anumită doză de amărăciune în acest lucru, deoarece să te deplasezi foarte repede pe spatele unui cal într-un grup de rude, slujitori de încredere şi prieteni apropiaţi îţi aduce un sentiment de libertate pe care, evident, ea nu l-a trăit prea des", a mai spus istoricul şi scriitorul Matthew Dennison. (sursa: Agerpres)