Elon Musk a trimis o citaţie unui denunţător al Twitter, solicitând documente şi comunicări privind spamurile de pe platforma companiei şi presupusele vulnerabilităţi de securitate, în timp ce miliardarul luptă pentru a pune capăt acordului său de a cumpăra Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit unui dosar din instanţă de luni, transmite Reuters.

Elon Musk la deschiderea fabricii Tesla din Germania Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Musk a cerut informaţii de la informatorul Peiter Zatko în principal despre modul în care Twitter măsoară conturile de spam, scrie news.ro

Musk a spus că renunţă la acordul său pentru preluarea companiei, deoarece Twitter i-a indus în eroare pe el şi autorităţile de reglementare cu privire la numărul real de conturi de spam sau bot de pe platforma de microblogging.

Dar Musk a cerut şi documente şi comunicări despre presupusele încercări de a ascunde slăbiciunile de securitate şi ”angajarea Twitter în orice activitate ilegală”.

Un purtător de cuvânt al Twitter nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Zatko, un hacker faimos cunoscut sub numele de ”Mudge”, a plecat din funcţia de şef al securităţii Twitter la începutul acestui an şi a declarat într-o plângere, devenită publică săptămâna trecută, că Twitter a susţinut în mod fals că are un plan de securitate solid.

Un avocat al Twitter a declarat, în cadrul unei şedinţe de judecată de săptămâna trecută, că concentrarea lui Musk pe spam ca modalitate de a pune capăt acordului său de a cumpăra compania este ”irelevantă din punct de vedere juridic”, deoarece Twitter a spus întotdeauna că numărul său de spam reprezintă doar estimări, nu declaraţii obligatorii.

Cele două părţi s-au dat reciproc în judecată şi se îndreaptă către un proces de cinci zile pe 17 octombrie. Musk vrea să iasă din acord, iar Twitter îi cere cancelarului Kathaleen McCormick, de la Curtea Cancelariei din Delaware, să-i ordone să cumpere compania la preţiş convenit, de 54,20 dolari pe acţiune.