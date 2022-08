INTERNATIONAL Sâmbătă, 27 August 2022, 10:52

HotNews.ro

Muzicianul şi compozitorul argentinian Jorge Milchberg, devenit celebru după ce a adaptat şi a înregistrat în anii 1960 „El Condor Pasa", probabil cea mai cunoscută melodie andină din lume, a murit la Paris la vârsta de 93 de ani, a anunţat vineri Ambasada Argentinei din Franţa, informează AFP, citată de Agerpres.

Jorge Milchberg Foto: Wikimedia Commons

Jorge Milchberg, născut la Buenos Aires în 1928 din părinţi polonezi, dar care locuia în Franţa încă din 1955, a decedat în data de 20 august, însă moartea lui a fost confirmată abia vineri de familia sa şi de ambasada argentiniană.

Pianist de formaţie clasică şi cântăreţ la charango (o chitară andină, n.r.) de renume mondial, muzicianul sud-american a fost timp de aproape 60 de ani membru şi director artistic al Los Incas, un grup emblematic de muzică andină creat în anii '50 la Paris şi care a susţinut numeroase turnee internaţionale, a precizat Ambasada Argentinei din Franţa într-un comunicat.

Grupul Los Incas, cunoscut şi sub numele de Urubamba, a înregistrat în 1964 melodia „El condor pasa", apoi, din nou, cu aranjamente muzicale create de Jorge Milchberg şi versuri de Paul Simon, o versiune cântată de duoul folk newyorkez Simon & Garfunkel, sub titlul "If I Could", pe albumul lor "Bridge over troubled water" (1970).

Iniţial, tema din "El Condor Pasa" era extrasă dintr-o zarzuela, o piesă de teatru muzical cu acelaşi nume, creată în 1913 de compozitorul peruan Daniel Alomia Robles, dar într-o versiune pentru orchestră.

Versiunea pentru un ansamblu redus creată de Jorge Milchberg şi titlul grupului Simon & Garfunkel, devenit o piesă folk standard, au contribuit la spectaculosul renume internaţional al melodiei „El Condor Pasa", care a inspirat nenumărate versiune ulterioare şi a contribuit la creşterea interesului faţă de stilurile muzicale latino-americane.

Compozitorul sud-american va fi înhumat în oraşul Thenisy din departamentul francez Seine-et-Marne, a precizat Ambasada argentiniană.