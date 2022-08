INTERNATIONAL Sâmbătă, 20 August 2022, 06:27

Personalităţi din lumea literară americană, printre care scriitorii Paul Auster şi Gay Talese, s-au adunat vineri pentru o lectură din opera lui Salman Rushdie, în sprijinul autorului rănit grav într-un atac cu cuţitul săptămâna trecută, informează AFP ș Agerpres

Salman Rushdie Foto: Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx / AP / Profimedia

Un grup de zece scriitori cunoscuţi, printre care apropiaţi ai lui Salman Rushdie, au citit pe treptele bibliotecii publice din Manhattan fragmente din opera sa. Autorul a fost invitat să urmărească evenimentul online din camera de spital.

Pe 12 august, Salman Rushdie, autorul romanului "Versetele satanice", urma să să vorbească la o conferinţă în statul New York când un tânăr a urcat pe scenă şi l-a înjunghiat de mai multe ori, în gât şi abdomen. Evacuat cu elicopterul la spital, Salman Rushdie a trebuit să fie conectat pentru scurt timp la un ventilator înainte ca starea să i se îmbunătăţească. Arestat imediat după incident, atacatorul Hadi Matar, un american de origine libaneză în vârstă de 24 de ani, a pledat joi nevinovat pentru tentativă de omor şi agresiune într-o primă apariţie în faţa justiţiei.

Scriitorul şi jurnalistul Gay Talese a citit un fragment din romanul "Casa Golden", în timp ce autorul irlandez Colum McCann a recitat un pasaj din eseul "Out of Kansas", publicat de Salman Rushdie în revista New Yorker în 1992. Domnul Rushdie "a fost întotdeauna la înălţime", a spus McCann."Cred că va avea ceva profund de spus" odată însănătoşit, a continuat el.

A.M. Homes, ale cărei cărţi, precum "Sfârşitul lui Alice", au creat controverse, a citit fragmente din "Despre cenzură"."Niciun scriitor nu vrea cu adevărat să vorbească despre cenzură", a spus ea."Scriitorii vor să vorbească despre creaţie, iar cenzura este anti-creaţie".

Salman Rushdie a scandalizat o parte importantă a lumii islamice conservatoare cu romanul său publicat în 1988, ceea ce l-a determinat pe ayatollahul iranian Khomeini să emită o fatwa prin care a cerut asasinarea sa. Autorul a fost obligat să trăiască în clandestinitate şi sub protecţia poliţiei.

Hari Kunzru, romancier şi jurnalist britanic, a citit începutul romanului "Versetele satanice", cartea care a transformat radical viaţa lui Salman Rushdie."Salman a scris odată că rolul unui scriitor este de a numi nespusul, de a arăta impostorii, de a lua parte, de a lansa dezbateri, de a modela lumea şi de a o împiedica să adoarmă"."Iată de ce suntem aici", a spus el.

"Nici măcar o lamă în gât nu ar putea reduce la tăcere vocea lui Salman Rushdie", a declarat Suzanne Nossel, preşedinta asociaţiei PEN America, care a organizat evenimentul.

Înainte de a citi textul ales, autoarea britanică Tina Brown s-a adresat direct lui Salman Rushdie:"Nu ai cerut niciodată să joci rolul unui erou", a spus ea. "Ai vrut doar să scrii", a continuat aceasta."Însă tenacitatea cu care ai apărat libertatea de exprimare te-a făcut un erou şi ai plătit un preţ ridicat".

Pentru scriitoarea Amanda Foreman, mobilizarea de vineri "arată că oamenilor nu le este frică"."Suntem cu toţii pregătiţi să susţinem ceea ce credem", a spus ea pentru AFP.

Salman Rushdie, născut în 1947 în India într-o familie de intelectuali musulmani nepracticanţi, locuia la New York de douăzeci de ani şi a devenit cetăţean american în 2016. În pofida riscurilor, apărea din ce în ce mai des în public, adesea fără protecţie vizibilă, continuând în acelaşi timp să susţină satira şi ireverenţa în cărţile sale. Într-un interviu acordat revistei germane Stern cu câteva zile înaintea atacului de vineri, scriitorul s-a declarat optimist, mărturisind că de când locuieşte în Statele Unite nu mai are probleme."Viaţa mea este din nou normală", declara Rushdie.