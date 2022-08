INTERNATIONAL Joi, 11 August 2022, 12:20

Un tablou al unuia dintre cei mai renumiţi artişti brazilieni, Tarsila do Amaral, a fost găsit ascuns sub patul unui presupus escroc care a organizat un jaf de artă de milioane de lire sterline, transmite The Guardian citat de news.ro.

Tabloul furat Sol Poente Foto: Twitter

Opera de artă, în valoare estimată la 300 de milioane de reali (48 de milioane de lire sterline), ar fi fost găsită miercuri dimineaţă la Rio, în timpul unei operaţiuni a poliţiei care viza o bandă de escroci care a profitat de văduva în vârstă a unui comerciant şi colecţionar de artă.

Patru persoane au fost arestate, inclusiv fiica victimei, pe care poliţia o acuză că a furat 16 tablouri, în valoare estimată de 709 milioane de reali (114 milioane de lire sterline) de la mama sa în vârstă de 82 de ani.

Una dintre cele mai valoroase opere de artă a fost Sol Poente (Soarele apune) de Amaral, o pictură în ulei spectaculoasă din 1929, care a fost găsită ascunsă sub un pat în timpul unei percheziţii la una dintre casele suspectului.

"Măi, măi, măi, măi - uite ce avem aici!", spune o poliţistă în timp ce opera de artă este scoasă de sub pat şi despachetată. "La naiba!", răspunde o voce masculină în portugheză, în timp ce grupul sărbătoreşte descoperirea imediat recognoscibilă.

Printre alte opere de artă care ar fi fost furate de la victimă se numără Mascarada, de maestrul modernist Di Cavalcanti, şi alte două picturi ale lui Amaral: Pont-Neuf şi O Sono. Ambele ar fi valorat, de asemenea, zeci de milioane de lire sterline.

Unele dintre cele 16 tablouri furate ar fi fost vândute unor colecţionari din străinătate, două dintre ele ajungând la Muzeul de Artă Latino-Americană din Buenos Aires, în Argentina.

Trei au fost urmărite la o galerie de artă din São Paulo. De asemenea, au fost furate bijuterii în valoare de aproximativ 1 milion de lire sterline.

Potrivit unei declaraţii a poliţiei, escrocheria a început în ianuarie 2020, când fiica victimei a angajat un fals clarvăzător care a fost însărcinat să o abordeze pe mama ei când aceasta ieşea dintr-o bancă din Copacabana.

Clarvăzătorul şarlatan a afirmat în mod fals că fiica femeii era pe punctul de a muri şi a dus-o la o ghicitoare şi la o preoteasă afro-braziliană care au confirmat această predicţie falsă.

Poliţia susţine că trioul s-a oferit să intervină spiritual - contra cost - şi că în următoarele săptămâni a primit sute de mii de lire sterline pentru pseudo-eforturile lor.

Când văduva a devenit suspicioasă şi a refuzat să mai plătească, a fost închisă cu forţa în casa ei din cartierul bogat al plajei sudice din Rio, ameninţată, bătută şi jefuită treptat de colecţia de artă pe care o moştenise de la soţul ei decedat.

Tarsila do Amaral, sau Tarsila, aşa cum este cunoscută, este una dintre cele mai importante artiste din America de Sud din secolul XX, cunoscută pentru utilizarea îndrăzneaţă a culorilor, pentru peisajele pline de viaţă şi pentru stilul său profund brazilian. Născută în São Paulo în 1886, a studiat la Academia Julian din Paris şi a devenit una dintre figurile cheie ale mişcării moderniste braziliene din anii 1920, 1930 şi 1940. A murit în 1973, la vârsta de 86 de ani.