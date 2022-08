Armata chineză a anunţat luni că îşi continuă exerciţiile militare în apropiere de Taiwan, în semn de protest faţă de vizita lui Nancy Pelosi, preşedinta Camerei Reprezentanţilor americană, pe această insulă pe care o revendică Beijingul, relatează AFP.

Exercitii militare chineze in jurul Taiwanului Foto: Ng Han Guan / AP - The Associated Press / Profimedia