INTERNATIONAL Luni, 25 Iulie 2022, 16:06

Un serviciu inovator de salvamari cu drone, implementat pe plajele spaniole, a salvat viața unui băiat de 14 ani în această lună, în timp ce se lupta cu un val puternic pe o plajă din Valencia, au anunțat operatorii săi, citați de Reuters.

Dronă a salvamarilor spanioli Foto: Facebook / General Drones

Drona a aruncat în mare o vestă de salvare care a reușit să îl țină pe adolescent la suprafață chiar în momentul în care acesta începea să se scufunde sub valuri, până la sosirea, câteva momente mai târziu, a unei echipe fizice de salvamari.

„Când am ajuns, ceea ce am văzut a fost un copil care era într-o stare foarte proastă, aproape fără energie pentru a continua să plutească, așa că am trimis vesta de salvare", a declarat pentru Reuters Miguel Angel Pedrero, pilot de dronă pentru General Drones, firma care furnizează tehnologia.

„Din cauza valurilor puternice, a fost o manevră complicată, dar în cele din urmă am reușit să-i dăm vesta și a putut să plutească până când salvamarii au ajuns la el cu jet ski-ul."

General Drones, cu sediul în Valencia, a început să sprijine personalul salvamarilor spanioli în 2017, în orașul Sagunto, la nord de Valencia.

În prezent, are peste 30 de piloți și dronele lor care lucrează cu salvamarii de pe 22 de plaje din Spania, oferind sprijin de reacție rapidă în momentele critice ale unui potențial înec înainte ca salvamarii să poată ajunge fizic la fața locului.

„Aceste secunde în plus sunt vitale în unele cazuri și permit, de asemenea, echipelor de salvare să se apropie de persoană cu mai mult calm și mai multă precauție", a adăugat Pedrero.

După ce a fost salvat, tânărul de 14 ani a fost trimis la un spital local, după ce personalul ambulanței i-a furnizat oxigen. El a fost trimis acasă 24 de ore mai târziu.

În total, 140 de persoane au murit din cauza înecului accidental în Spania în primele șase luni din 2022, cu 55% mai multe decât în aceeași perioadă din 2021, potrivit Federației regale spaniole de salvare și salvare.