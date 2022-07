INTERNATIONAL Luni, 25 Iulie 2022, 14:17

Armata aflată la putere în Myanmar a executat patru activiști pentru democrație acuzați că au contribuit la comiterea unor „acte de terorism", ceea ce a provocat o condamnare pe scară largă a primelor execuții din ultimele decenii în această țară din Asia de Sud-Est, transmite Reuters.

Criza Myanmar (screenshot) Foto: Hotnews

Condamnați la moarte în procese desfășurate cu ușile închise în ianuarie și aprilie, bărbații au fost acuzați că au ajutat o mișcare de rezistență împotriva armatei care a preluat puterea printr-o lovitură de stat anul trecut și apoi a declanșat o represiune sângeroasă împotriva opoziției.

Guvernul de uniune națională din Myanmar (NUG), o administrație din umbră scoasă în afara legii de către junta militară, a cerut o acțiune internațională împotriva armatei.

„Comunitatea globală trebuie să le pedepsească cruzimea", a declarat Kyaw Zaw, purtătorul de cuvânt al biroului președintelui NUG.

Printre cei executați se numără militantul pentru democrație Kyaw Min Yu, cunoscut și sub numele de Jimmy, și fostul deputat și artist hip-hop Phyo Zeya Thaw, a precizat ziarul Global New Light of Myanmar.

Kyaw Min Yu, în vârstă de 53 de ani, și Phyo Zeya Thaw, în vârstă de 41 de ani, aliat al liderului destituit Aung San Suu Kyi, au pierdut apelurile împotriva sentințelor în iunie. Celelalte două persoane executate au fost Hla Myo Aung și Aung Thura Zaw.

„Aceste execuții echivalează cu privarea arbitrară de viață și reprezintă un alt exemplu al situației atroce din Myanmarul în materie de drepturile omului", a declarat Erwin Van Der Borght, director regional al Amnesty International.

„Cei patru bărbați au fost condamnați de un tribunal militar în cadrul unor procese extrem de secrete și profund nedrepte", a adăugat el.

Presa de stat a raportat execuțiile luni, iar purtătorul de cuvânt al juntei, Zaw Min Tun, a confirmat ulterior sentințele pentru Vocea Myanmarului.

Niciunul dintre ei nu a dat detalii despre momentul în care au avut loc. Execuțiile din Myanmar sunt făcute prin spânzurare.

Un grup de activiști, Asociația de Asistență a Prizonierilor Politici (AAPP), a spus că ultimele execuții judiciare din Myanmar au avut loc la sfârșitul anilor 1980 și că, de la lovitura de stat, 117 persoane au fost condamnate la moarte.