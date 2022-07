Preşedintele american Joe Bden deschde marţi, prin decret, calea sancţionării guverneor care încarcerează pe nedrept americani şi ordonă să se emită avertismente de călătorie mai detaliate, în urma unei serii de încarcerări foarte mediatizate, relatează Reuters și News.ro.

Joe Biden, la bordul Air Force One Foto: Adam Schultz / AP - The Associated Press / Profimedia