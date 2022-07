INTERNATIONAL Duminică, 17 Iulie 2022, 10:18

HotNews.ro

O dronă a fost adusă pentru a se apropia de epava misteriosului avion cargo Antonov care s-a prăbușit sâmbătă noapte în apropiere de orașul Paleochori Kavalas din nordul Greciei, după ce salvatorii au fost împiedicați să se apropie de teamă că este vorba de o încărcătură periculoasă, transmite AFP.

Un avion ucrainean s-a prăbușit în Grecia, lângă Kavala Foto: Giannis Papanikos / AP - The Associated Press / Profimedia

Potrivit postului de televiziune de stat ERT, avionul era operat de o companie aeriană ucraineană.

Experții din armată și de la Comisia elenă pentru energie atomică sunt așteptați să folosească drona pentru a se apropia de epavă de teama toxicității încărcăturii necunoscute.

Sâmbătă seara, oamenii care locuiesc pe o rază de doi kilometri de la locul accidentului au fost sfătuiți să rămână acasă și să poarte măști.

Duminică dimineața devreme, doi pompieri au fost transportați la spital cu dificultăți de respirație din cauza gazelor toxice.

Avionul cargo Antonov An-12 s-a prăbușit sâmbătă seara lângă Paleochori Kavalas. Martorii au văzut avionul în flăcări și au auzit explozii, a relatat agenția Athens News.

„La ora 22.45 am fost surprins de sunetul unui motor de avion. Am ieșit afară și am văzut un avion în flăcări", a declarat Giorgos Archontopoulos pentru televiziunea publică ERT.

Există informații că avionul transporta muniție

Potrivit autorităților locale, șapte mașini de pompieri au fost trimise la locul prăbușirii, dar nu au reușit să se apropie de avion, care era încă zguduit de explozii.

Potrivit presei, avionul zbura din Serbia spre Iordania și tocmai ceruse permisiunea de aterizare de urgență pe aeroportul Kavala din Grecia, dar nu a reușit să aterizeze la timp.

Televiziunea de stat ERT a spus că este vorba despre un Antonov ucrainean și că acesta era în flăcări înainte de a se prăbuși, potrivit locuitorilor din zonă care au fost martori la scenă.

Nu au fost făcute publice informații oficiale privind numărul de persoane aflate la bordul avionului, care încă ardea la câteva ore după prăbușire. Potrivit ERT, avionul cargo transporta opt persoane și „era periculos".

Poliția le-a cerut jurnaliștilor aflați în apropierea accidentului să poarte măști.

„Trebuie să stați departe pentru siguranța voastră. Există informații că avionul transporta muniție", a declarat un pompier pentru jurnaliștii aflați la fața locului.

„Avionul s-a prăbușit la aproximativ doi kilometri de o zonă populată", a declarat pentru Open TV Filippos Anastasiadis, primarul orașului Paggaio, aflat în apropiere.